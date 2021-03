Daghoroscoop 26 maart - Denk in grote lijnen, Schorpioen!

VANDAAG JARIG

Als je leven de afgelopen twee, drie jaar wat minder florissant verliep daagt er nu licht aan het eind van de tunnel. Nervositeit kan opspelen als je gestrest bent of bang. Spiritualiteit is al een aantal jaren belangrijk voor je en in de loop van dit jaar kan zelfs de behoefte groeien aan een eigen goeroe.

RAM

Door ongewone geladenheid en vitaliteit kan er een artistiek topstuk uit je handen komen. Laat je niet afleiden. Wat je nu leert krijg je in hoog tempo onder de knie en je doorzettingsvermogen is een extra pluspunt. Geliefden staan je bij.

STIER

Veranderingen in je sociale leven kunnen je overrompelen. Terwijl je liever alleen bent kun je gedwongen worden met anderen te verkeren. Een nieuwe leidinggever kan zich excentriek gedragen en dat zul je niet meteen leuk vinden.

TWEELINGEN

Je kunt iets over een vriend(in) vernemen waardoor je gaat twijfelen aan diens bedoelingen en integriteit. Geef niet toe aan de verleiding dit gerucht te verspreiden. Romantiek kan spetteren, maar passie is geen garantie voor liefde.

KREEFT

Door naar anderen te luisteren krijg je ideeën om jezelf en je carrière op een hoger plan te brengen. Studenten zullen er baat bij hebben zich bij een studiegroep aan te sluiten. Doe iets met je schrijftalent; probeer een korte novelle.

LEEUW

Verwarring over je carrière kan je tot een verkeerd besluit brengen. Vergroot je kennis of kunde door een bijscholingscursus te volgen. Romantiek lijkt niet aan de beurt te komen. Laat je niet door iemand op sleeptouw nemen.

MAAGD

Het zal moeite kosten te wachten met het uitvoeren van een briljant idee. Zoek de eenzaamheid en zet originele gedachten om in creatief werk. De relatie tussen je gevoel en je werk kan je verwarren, maar is cruciaal voor je ontwikkeling.

WEEGSCHAAL

Het kan moeite kosten iets te vinden om je extra energie op af te reageren. Vertrouw op je sterke intuïtie. Neem de tijd om originele gedachten in de juiste vorm te gieten. Er kan je een financiële meevaller ten deel vallen.

SCHORPIOEN

Zolang je niet over politiek of religie praat, verloopt je dag naar wens. Je zult al je tact en diplomatie nodig hebben voor iemand die op oorlogspad is. Reserveer wat tijd om je toekomst te plannen. Denk in grote lijnen.

BOOGSCHUTTER

Als je je van collega’s weet te bevrijden zul je origineel werk leveren. Een zakenpartner kan een dringende kwestie naar voren brengen die je uit je doen brengt. Laat mensen hun eigen oplossingen bedenken.

STEENBOK

Er lijkt een interessante romance op komst nu je onconventionele mensen aantrekt. Een langdurige relatie die je verveelt, roept de wens op je eigen weg te gaan. Breng geduld op; je bent niet altijd even makkelijk te volgen.

WATERMAN

Er zijn van die dagen dat je liefst alleen bent en dit is er één van. Stop een overdosis emotie in creatief werk; schrijf een verhaal, maak een beeld of een schilderij. Zoek contact met een mentor als je een aanmoediging nodig hebt.

VISSEN

Je zult genieten als je scheppend werk doet. Doordat je in staat bent jezelf discipline op te leggen kun je in de loop van de dag veel werk verzetten. Je zult vanavond moe zijn, maar een gezellig gesprek met je partner pept je weer op.

