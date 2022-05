Daghoroscoop 16 mei - Je kunt een geheime aanbidder hebben, Ram!

VANDAAG JARIG

De kosmos adviseert je om kalm aan te doen als je financiën te maken krijgen met onverwachte tegenslag. Streef in alles wat je doet naar perfectionisme; dat zal niet voor 100% soelaas bieden, maar kan de problemen wel kleiner maken. Familie zal je daarbij steunen.

RAM

Als je te gemakkelijk bent, maken anderen daar misbruik van. Word gerust boos als mensen in gebreke blijven of niet doen wat ze beloven. Je kunt een geheime aanbidder hebben die je dagelijks ziet, maar nog niet uit de kast durft te komen.

STIER

Subtiliteit moet vandaag in elk gesprek je wachtwoord zijn. Afspraken kunnen veranderen en je moet misschien een teleurstelling incasseren. Beteugel in het verkeer je ongeduld; rijd liever met iemand mee dan zelf te chaufferen.

TWEELINGEN

Maak plannen voor de zomervakantie en doe het tactvol als je een traditie wilt doorbreken. Geld zal je momenteel geen zorgen baren, maar je kunt met mensen worden geconfronteerd die zich niet aan hun afspraak houden.

KREEFT

Als jij je zorgen maakt over je gezondheid en fitness doe je er goed aan een complete check up te doen en gezonder te leven. Begin een dagboek om jezelf beter te leren kennen. Schijf op wat je denkt en het zal je verbazen wat er in je opkomt.

LEEUW

Boek een vakantie bij een erkend reisbureau zodat je geld terugkrijgt als deze niet volgens schema verloopt. Bezuinig niet op verzekeringen waar het je gezondheid en eigendommen betreft. Neem niet te veel verplichtingen op je.

MAAGD

Als je geliefde en jij het samen goed hebben zul je warmte uitstralen die anderen kan motiveren ook aardig te zijn jegens elkaar. Een ongewone gebeurtenis kan veel stof tot praten geven. Laat een zakelijk partner delen in eventuele zorgen.

WEEGSCHAAL

Hoewel je alles wat u doet goed wilt doen, kan het ook zinvol zijn je af te vragen of jouw huidige bezigheden de bevrediging geven de je zoekt. Laat je niet opjagen door de dwang je te willen bewijzen of door andermans verwachtingen.

SCHORPIOEN

De planeten ondersteunen je financiële plannen en seksleven. Een prima dag om een lening aan te vragen en je liefdesleven een zetje te geven. Zakelijke deals zullen goed verlopen; misschien moet je persoonlijke prioriteiten heroverwegen.

BOOGSCHUTTER

Gedachten over de toekomst kunnen je eerder somber dan vrolijk stemmen. Misschien zijn er gewoon geen antwoorden op de vragen die jij jezelf stelt. Besef dat je in deze stemming een makkelijke prooi bent voor verkopers.

STEENBOK

Richt je op de toekomst en stel vast wat je behoeften en prioriteiten zijn. Misschien moet jij jezelf specialiseren om je carrièrekansen te verbeteren. Zorg ervoor dat je tijd overhoudt om privé contacten in stand te houden.

WATERMAN

Leg formulieren die je moet invullen niet terzijde en lees stukken die veel tijd kosten nog vandaag. Gebruik je fantasie om meer met je geld te doen als opgroeiende kinderen veel kosten. Laat ze verdienen waar ze om vragen.

VISSEN

Je kunt tot je verrassing van een geliefde horen dat deze bepaalde plichten van jou wil overnemen om je aan meer vrije tijd te helpen. Wijs het niet van de hand. Een poging jezelf te promoten zal succes hebben. Maak vanavond plezier.

