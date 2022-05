Zo Doet Zij Dat Podcast van VROUW ‘Mijn vriendin vraagt of ik haar wil helpen met euthanasie’

Een op de vijf mensen heeft een psychische aandoening, van dementie tot een depressie. De wachtrijen in de zorg lopen op. Alle reden om het in de podcast Zo Doet Zij Dat te hebben over in de war zijn. De vader van Marieke ’t Hart is dement geworden door een verkeersongeval en een vriendin van Sabine Leenhouts wil een einde aan haar leven maken als zij niet meer begrijpt wat er gebeurt. Psychiater Esther van Fenema vraagt zich af of onze samenleving wel weerbaar genoeg is en professor Erik Scherder vertelt in de rubriek Zo Doet Hij Dat hoe je het risico op dementie kunt verkleinen. De podcast Zo Doet Zij Dat is ook te beluisteren via alle bekende podcastkanalen, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.