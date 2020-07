Deze feiten en fabels over de vagina moet elke vrouw weten

„Veel mensen zijn verkeerd geïnformeerd over de vagina en vulva, omdat het niet bespreekbaar wordt gemaakt. Onderschat de vragen die kinderen hebben niet, probeer ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Zorg ervoor dat je dit op tijd doet, dan kun je ze je eigen normen en waarden meegeven op het gebied van hun lichaam en seks.”

Wat zijn veel voorkomende misvattingen over de vagina?

„De termen ’vulva’ en ’vagina’ worden vaak gebruikt alsof het synoniemen zijn, maar dat is niet zo. Vulva is het woord voor het buitenste gedeelte van het vrouwelijke geslachtsorgaan, de vagina is de binnenkant. De vulva bestaat uit de labia (of schaamlippen), de clitoris, de uitgang van de urinebuis en de ingang van de vagina. Eigenlijk heb ik een hekel aan het woord schaamlippen; niks om je voor te schamen! In het Engels wordt labia gebruikt, vanuit het Latijn vertaald ’lippen’. Veel beter mijns inziens.

Ik heb weleens de vraag gekregen of je tampons kwijt kunt raken in je lichaam. Dat is niet zo. De baarmoedermond sluit de vagina af. Een tampon kan niet in de buik komen.

Sommige vrouwen denken dat het nodig is om elke maand te menstrueren, om het lichaam te reinigen. Dit is niet zo. Als je bijvoorbeeld de pil doorslikt of een hormoonspiraal gebruikt, dan wordt het baarmoederslijmvlies niet opgebouwd en hoeft het dus ook niet maandelijks afgebroken te worden en hoeft er niets uit. Wat niet opbouwt, hoopt niet op.”

Wat kun je doen aan (overmatige) afscheiding?

„Allereerst moet er gezegd worden dat het belangrijk is om te weten dat afscheiding normaal is. Zonder afscheiding is het een droge boel, dat is ook niet prettig. Afscheiding verandert tijdens de hormooncyclus. Je moet uitvinden wat voor jou normaal is. Dat is voor iedereen anders. Bij grote verandering van kleur en geur of bij bloederige afscheiding is het verstandig om even langs de dokter te gaan. Ook bloedverlies na de overgang of na seksueel contact zijn zogenaamde ‘red flags’ waarbij het verstandig is langs een gynaecoloog te gaan.

Overmatige afscheiding kan komen door meerdere dingen. Een aantal dingen die je kunt doen om dat te verhelpen, is het dragen van katoenen ondergoed, zo min mogelijk strings dragen, van vóór naar achter afvegen na het toiletgebruik, plassen na de seks en tampons niet te lang in houden.

Heb je vaak last van veel afscheiding door schimmelinfecties? Ga dan langs de dokter en laat je testen op suikerziekte. Schimmels zijn dol op suikers, dus daar kan het probleem liggen. Ook onderdrukken van je menstruatie kan helpen, omdat veel klachten voorkomen in de periode na de menstruatie.”

Is het verstandig om vaginale reinigingsmiddelen te gebruiken?

„Nee, dat doet vaak meer kwaad dan goed. Het zal je versteld doen staan hoeveel vrouwen hun vagina schoonmaken met zeep en dan bij mij komen met afscheidingsklachten. Je hoeft je alleen te wassen met water en eventueel een washandje of even goed te douchekop er langs halen.

Als je een bacteriële- of schimmelinfectie hebt, kan er een uitzondering zijn. Dan zijn er producten die de klachten kunnen verlichten. In principe is dat echter vaak niet nodig, want je lichaam kan het meestal zelf oplossen.”

Hoe kun je controleren of alles nog gezond is daar beneden?

„Wat het allerbelangrijkste is, is dat vrouwen mee moeten doen met de controle vanuit het bevolkingsonderzoek. Wat opvalt is dat veel vrouwen die baarmoederhalskanker hebben gekregen, eerder niet hebben meegedaan met de onderzoeken. Door deze te ondergaan, kun je de ontwikkeling van het HPV-virus dat uiteindelijk tot baarmoederhalskanker kan leiden, vroeg ontdekken. Als je er erg tegenop ziet - bijvoorbeeld vanwege een vervelende ervaring in het verleden - vraag daar dan aandacht voor. Zoek iemand die je daarin vertrouwt en ondersteunt. Met tijd en aandacht blijkt het vaak wel goed te gaan.

Mocht je een afwijkend uitstrijkje hebben, dan is het heel belangrijk om te stoppen met roken. Veel mensen denken daar niet aan, maar roken onderdrukt je immuunsysteem en stoppen met roken zorgt voor een betere kans om het virus kwijt te raken.

Ook kan ik niet genoeg benadrukken dat de HPV-vaccinatie die jonge meiden krijgen heel belangrijk is. De gezondheidsraad raadt aan om ook jongens te vaccineren, dat gaan we vanaf 2021 doen. Het HPV-vaccin beschermt tegen de twee meest voorkomende hoog-risico HPV- typen. Samen zorgen deze twee voor 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker. Maar HPV kan ook kanker van vulva, vagina, anus, mond, keel en slokdarm veroorzaken en heeft dus ontzettend veel impact.

Dat het vaccin veel bijwerkingen heeft en onvruchtbaarheid kan veroorzaken, is echt een fabel. Er is veel onderzoek gedaan bij grote groepen en het vaccin is heel veilig gebleken. En nog een laatste fabel; dat je HPV van de toiletbril kunt krijgen...”