’Ik trek de 5-jarige dochter van mijn date niet’

Lieve Sabine, Mijn date heeft een dochtertje van vijf en hoe afschuwelijk het ook klinkt; ik kan er helemaal niks mee. Dat gejengel en getrut met die verwende peuter. Ik vind het zo moeilijk om gezellig te blijven doen. Het meisje is echt onopgevoed naar mijn smaak. Gaan we met z’n drieën naar een speeltuin dan wil ze na drie minuten alweer iets anders. Als mijn vriend dan zegt dat we er net zijn, en dat hij haar wel even duwt met de schommel of zo, dan gaat ze uit haar dak. Krijsend op de grond omdat ze nu naar de kinderboerderij wil. Mijn vriend gaat uit schuldgevoel van de scheiding in alles mee. Alles voor zijn prinsesje. En ondertussen sta ik aan de zijlijn te balen, want het is gewoon niet te doen. Mijn vriend is tien jaar ouder dan ik, dus ik wist waar ik aan begon. Maar mijn puberende broertje van zestien is nog beter te handelen dan die peuter van hem. Ze schopt ook regelmatig naar me als ze bijvoorbeeld geen tweede ijsje of koek mag. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Als ik het probeer te bespreken met mijn vriend dan wordt hij boos. Wat moet ik doen?

Sabine: „Als het goed is dan zal je vriend er altijd voor zijn dochter zijn. Jij hebt natuurlijk ook een belangrijke plaats in zijn leven, maar populair gezegd; zijn dochter staat op de eerste plek. En uiteindelijk zal het gedrag van het meisje waarschijnlijk wel bijtrekken, maar als je het echt niet leuk vindt met hem op deze manier, dan moet je je conclusies trekken. Hij gaat het niet veranderen, dus jij kunt alleen maar veranderen hoe je er mee omgaat. De VROUW-lezeressen die je op onze Facebookpagina raad gaven zijn er heel resoluut over: „Niet meer daten met deze man, het meisje blijft, als het een goede vader is, zit je eraan vast. Weet uit ervaring dat het veel geluk brengt maar ook problemen. Dus als je er nu al niet achter staat....wegwezen!”, zegt Lonneke de Vree.

Renee van Mildert is strenger: „Serieus? Dat je dit al zegt over een onschuldig kind. Een kind waarvan haar ouders al uit elkaar zijn. Logisch dat ze af en toe verdrietig is (trouwens ook heel normaal als ouders nog bij elkaar zijn), ze is pas 5! Beter op zoek naar iemand anders of accepteren en de liefste bonusmama zijn die je in je hebt.”

Sietske Dullemond Pietersma zegt „Stoppen, want dit kind verdient een lieve bonusmoeder en dat zul jij niet kunnen zijn.” Daarop zegt Ainaloes Witchprs „Inderdaad, zij is helemaal geen lieve bonusmoeder voor dat kind: ze jengelt en heeft er niets mee. Hoe erg moet het voor het kind zijn om iemand om je heen te hebben die zo over je denkt.”

Kortom; als je denkt dat je er niet mee kunt leven, dan kun je de relatie beter verbreken. Want je date zal er altijd moeten zijn voor zijn dochter ongeacht wat jij daarvan vindt. Wellicht dat je de talloze opmerkingen van andere lezeressen er nog even op na kunt slaan. Het is misschien niet het antwoord waar je op hoopte, maar uiteindelijk zal je er toch iets mee moeten doen. Zijn dochter kan echt niet de dupe worden van jouw ’ik kan er niks mee’. Succes!

