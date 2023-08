Waarom de orgasmekloof volgens Jeffrey symbool staat voor de hele man-vrouwdynamiek

Komt de man klaar, dan is het seksuele feestje meteen afgelopen. Komt de vrouw klaar, dan is het feestje nog maar net begonnen. Want de vrouw heeft het vermogen om meerdere orgasmes te krijgen. Misschien – zo op het eerste gezicht – niet echt opwindend nieuws. Maar als psycholoog, zie ik er toch wel meer betekenis in.

’Feit is dat de man sowieso gauw klaar is, terwijl de vrouw altijd meer pijlen op haar boog heeft.’