’Ik ben veganistisch en zwanger, komt mijn ongeboren kindje iets tekort?’

„Ik ben op dit moment twee maanden zwanger”, schrijft Karima. „Ik eet en drink volledig veganistisch. Dat werkt al jaren goed voor mij en ik merk dat ik er gezond, fit en blij van word. Ik wil mijn kindje later ook op z’n minst vegetarisch opvoeden en misschien later zelfs ook overstappen op het veganisme.”

„Ik merk alleen wel dat ik de laatste tijd steeds meer vragen krijg vanuit mijn omgeving. Of mijn ongeboren kindje niet iets tekort komt doordat ik veganistisch eet en drink, vragen ze me dan. Tot op heden dacht ik dat het wel goed zat. Ik neem zelf al jaren genoeg supplementen en vervangers in en ging ervan uit dat dat ook prima doorwerkt tijdens een zwangerschap. Nu begin ik te twijfelen: komt mijn kindje iets tekort? Zijn er dingen waar ik extra op moet letten?”

Meer dierlijk

Het Voedingscentrum adviseert veganistische zwangere vrouwen om in alle gevallen de hulp in te schakelen van een diëtist. „Wij volgen de aanbevelingen van de Gezondheidsraad”, vertelt Lolkje de Vries van het Voedingscentrum. „Het advies aan zwangeren is om juist méér van sommige dierlijke producten te nemen tijdens de zwangerschap, omdat ze een belangrijke bron zijn van de voedingsstoffen waarvan je er meer nodig hebt als je zwanger bent.”

Diëtist inschakelen

„Wij adviseren om altijd samen met een diëtist te kijken naar de mogelijkheden, wanneer je als zwangere toch veganistisch wilt blijven eten”, vervolgt De Vries. „Als je geen dierlijke producten eet, loop je namelijk een groter risico op tekorten. Het is, als je veganistisch eet, moeilijker om de aanbevelingen te halen. Dit geldt met name voor ijzer, jodium, calcium, vitamine B12 en omega-3-visvetzuren. Deze voedingsstoffen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind en zitten met name in vlees, vis en zuivel.”

Supplementen innemen

Mensen die veganistisch eten, slikken vaak voedingssupplementen. Ook Karima slikte zelf al jaren supplementen voordat ze zwanger raakte, zo schrijft ze. Toch benadrukt De Vries dat het niet met zekerheid te zeggen valt of het voldoende is om het dieet op deze manier aan te vullen tijdens de zwangerschap.

„Het lichaam heeft tijdens de zwangerschap meer van bepaalde voedingsstoffen nodig en voor zwangere veganisten geldt wat dat betreft hetzelfde als voor iedere zwangere: het hangt volledig van het voedingspatroon af of dit ook volstaat gedurende de zwangerschap. Mede hierom adviseren we dus om het persoonlijke voedingspatroon onder de loep te nemen met een diëtist. Deze kan kijken wat de huidige inname van voedingsstoffen is en wat er precies aangevuld moet worden. Zeker omdat de zwangerschap essentieel is voor een goede start van een baby, is dit belangrijk. Als er toch iets blijkt te ontbreken in het dieet, kan dat gevolgen hebben voor de ontwikkeling van je kindje.”

Niet te veel soja

Veganisten vervangen dierlijke producten vaak door sojaproducten. Een te hoge inname van soja wordt uit voorzorg afgeraden voor zwangeren. Soja bevat namelijk isoflavonen. Dit is een bestanddeel dat van nature aanwezig is in veel plantaardige producten, maar het zit vooral in sojaproducten. Isoflavonen kunnen bij een te hoge inname invloed hebben op de ontwikkeling van de geslachtsorganen van een ongeboren kindje. De Vries: „Als je zuivelproducten, zoals melk of yoghurt, vervangt door een plantaardig alternatief, adviseren we om niet niet meer dan vier glaasjes sojadrink of yoghurt per dag te nemen. Daarnaast adviseren we maximaal twee keer per week een ander sojahoudend product te eten, zoals tempeh of tofu.”

Etiketten checken

Wat betreft supplementen raadt De Vries het aan om even goed de etiketten te checken van de potjes. „Voor alle zwangeren geldt: neem altijd een supplement waar op staat dat het geschikt is voor zwangeren. Het is namelijk belangrijk om niet te veel vitamine A binnen te krijgen als je zwanger bent. En heb je andere supplementen nodig, bijvoorbeeld om er voor te zorgen dat je voldoende calcium, jodium of visvetzuren binnenkrijgt? Bekijk het etiket om te zien of een supplement voldoende van de betreffende voedingsstof bevat.

Meer informatie vind je op deze informatiepagina van het Voedingscentrum.