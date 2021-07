Toch IVF: ’De tranen prikken al achter mijn ogen’

Aan het einde van mijn vorige blog vertelde ik dat ik, na het aanmelden voor IVF, onverwachts snel werd opgeroepen voor het startgesprek met de arts en voor de prikinstructie. Natuurlijk hoopte ik erop dat ik snel mocht doorpakken, maar als dit dan ook daadwerkelijk gebeurt, weet je even niet of je nou heel blij of heel bang moet zijn. Bang is misschien wel een heel groot woord, maar het onbekende is wel heel erg spannend. Vooral ook omdat ik tot voor kort heb geroepen nooit IVF te willen doen.

IVF

Het startgesprek met mijn arts voelde ondanks de afstand (want het was via skype) toch heel persoonlijk. Het was een gesprek over wat ik zou kunnen verwachten van het traject (hormonen spuiten, punctie, terugplaatsing) en er werd tijdens ons gesprek direct een hormoonschema opgesteld.

Het is fijn dat er ruim de tijd werd genomen voor al mijn vragen, want het onbekende blijf ik altijd erg spannend vinden. Wat als ik iets niet snap of in de toekomst fout ga doen, dan loopt alles in de soep. Gelukkig wist de arts mij gerust te stellen en me op het hart te drukken dat je tijdens het IVF-traject aan de hand genomen wordt en je tussentijds vele contactmomenten hebt om vragen te stellen en de vervolgstappen door te nemen.

Ongelooflijk in wat voor achtbaan ik nou weer ben gestapt. Al die maanden IUI was al een gedoe, maar dit vraagt om nog meer doorzettingsvermogen.

Prikken

Precies een week na het gesprek met de arts zit ik samen met mijn vader in de auto naar de kliniek voor de prikinstructies. Vanwege COVID mag er nog steeds niemand mee naar binnen, maar ik vind het wel belangrijk dat er iemand bij deze afspraak aanwezig is. Ik heb namelijk een ongezonde angst voor naalden, en mijn tranen prikken al achter mijn ogen als ik eraan denk dat ik mezelf moet gaan spuiten.

Bij de verpleegster aangekomen vraag ik haar of ik mijn moeder mag aanzetten op videobellen, zodat ik het gevoel heb er toch niet helemaal alleen voor te staan. Vier oren horen meer dan twee en vier ogen zien ook meer dan twee. Als ik door de zenuwen de helft vergeet, kan ik tenminste op mijn moeder terugvallen. Wat ik ook fijn vind is dat ze er eindelijk, in heel dit traject, bij is. Ik ben gestart tijdens COVID en heb alles alleen moeten doen, en nu, voor het eerst, kon ik eindelijk een afspraak delen.

Bouwpakket

Er wordt mij uitgelegd dat ik tijdens het traject 2 verschillende hormonen moet spuiten en daarna een periode hormonen als bolletjes moet inbrengen. Het uitleggen gaat zo snel, en de verpleegster is vingervlug met die spuiten, dat het mij even heel erg duizelt. In mijn ogen is één hormoonspuit namelijk net een bouwpakket van de IKEA en het enige wat ik denk is: ’hoe ga ik dat in hemelsnaam voor elkaar krijgen?’ De andere spuit is ’gemener’ qua naald en vloeistof, maar is gelukkig al helemaal ready to go.

Oké Isabelle, onthou dit nou allemaal! Na nog een bloedafname sta ik na ongeveer 30 minuten met mijn hele prikschema en mijn Ovaleap-tasje weer buiten. Het gaat gebeuren, maar eerst 2 weken op vakantie.

Spannend telefoontje

Want of ik direct mocht gaan starten, was nog niet zeker. Terwijl ik van het prachtige weer aan het genieten was in Zeeland moest ik mezelf per mail aanmelden met de woorden ’Ik wil starten’ en de melding wanneer ik ongeveer mijn menstruatie zou verwachten. Zodra dat laatste dan ook daadwerkelijk zou doorbreken, moest ik een formulier invullen - waarna je een mail krijgt met de mededeling dat je nog een maand moet wachten, of een telefoontje ontvangt met de mededeling dat je er deze ronde al bij zit.

Dus toen mijn vakantie erop zat en ik me definitief ging aanmelden, zat ik met spanning mijn mailbox te refreshen, want ik had totaal niet verwacht dat ik er al bij zou zitten. Totdat mijn telefoon ging en de stem aan de andere kant van de lijn zei: „Ben je klaar om te beginnen met IVF en kun je morgen voor je startecho komen?”

Laten we de gordels van de achtbaan maar weer stevig aantrekken en ervoor gaan. Volgende maand vertel ik jullie hoe ik heel de hormoonperiode heb ervaren.

