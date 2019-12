Prinses Amalia te veel huiswerk om verjaardag te vieren

Kinderen en huiswerk. Ik weet er alles van sinds ik twee kinderen op de middelbare heb. Er lijkt geen einde aan te komen. Soms is het zelfs zoveel dat ze het bijna niet afkrijgen. Als ze alles goed willen doen is er amper ruimte voor ontspanning. Ik help dan ook vaak een handje met overhoren en dingen uitzoeken. Daar leren ze toch ook van?

Ik kan me niet herinneren dat wij vroeger zoveel huiswerk hadden. En al helemaal niet dat mijn ouders meehielpen. Hoe zit dat bij jou? Heeft jouw kind ook zoveel huiswerk en help jij (weleens) mee? Praat mee op onze Facebook-pagina!

