Uit de krant Letty werd behandeld voor relatieverslaving: ’Mijn verlangen was zo groot’

Door Julia Kroonen Kopieer naar clipboard

’U doet heel erg uw best, maar wat u doet, noemen we eigenlijk manipuleren’, zei de psychiater over mijn relatie.’ Ⓒ ALLESSIE, ALDO

Wat begon als een onschuldig liefdesverhaal, eindigde in een toxische relatie. Letty van der Geest (73) ontwikkelde een relatieverslaving en ’claimde’ haar partner. Therapie hielp haar dat in te zien. Ze beschrijft alles in haar boek Het leven is niet veel soeps.