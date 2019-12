Ik had een roze overhemd aan. En ik draag nooit roze overhemden. Nou ja nooit... Ik had er laatst dus weer een gekocht. Had ik helemaal superstoer online besteld én zelf het pakje opgehaald met een uitgeprinte bon. Jaja. Toen ik naar mijn werk wilde en de trap afkwam in Roze Overhemd werd ik door zoonlief Puber11 keihard in mijn gezicht uitgelachen. „Haha, ga je zo naar je werk?” Ik deed stoer. „Gast (meepraten, hè!), dit is een kapot mooi bloessie.”

Maar ook op kantoor bleek Roze Overhemd geen succes. Of ik moest voorkomen later die dag? Afdansen misschien die avond? Helemaal pijnlijk was dat iemand in de kantine zei: „Gecondoleerd, sterkte straks.” Hoezo? Omdat ik ook eens een hip roze overhemd droeg?

Prinsesje

Nou goed. Toen, bijna tien jaar geleden, droeg ik er dus ook een: een Roze Overhemd. Ik weet ook nog met welke riem en welke schoenen. Het was de dag waarop het liefste prinsesje van de wereld werd geboren. 10 wordt ze in maart. 10! Maar prinsesjes worden uiteindelijk koninginnen. Als ze 10 zijn geworden - ik hoorde het al van mensen om me heen - raakt een papa zijn meisje langzaam kwijt.

Ik vrees de toekomst. Er komen straks scooters voor de deur. Ze jat je fles Bacardi. Straks gaat ze nog roken. Misschien heeft ze stiekem wel een Instagram-account, waarop ze foto’s deelt die je nog niet van je eigen vrouw wilt zien. Het begint onschuldig: met vriendinnen naar de Tina-dag, het eindigt op Dance Valley. „Pap, dit is Dennis. Hij blijft slapen.” („Nou, neeeeee!”)

Meisjes worden vrouwen. Doe je niks aan. Maar ergens blijft ze voor altijd een klein prinsesje. Toevallig wel mijn kleine prinsesje. Bleef ze maar voor altijd 5, gingen we eeuwig Dora kijken.

Bekijk ook: Ik ben nog steeds een watje

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.