Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Yentl en de Boer: ’Een werkdag is eigenlijk minder zwaar dan een mamadag’

Door Marijke Lemmers Kopieer naar clipboard

Christine: „Het ging in het begin van onze carrière met ons allebei eigenlijk mentaal niet zo goed.” Ⓒ Astrid Zuidema

Sinds hun eerste ontmoeting in de Kleinkunstklas is het ’aan’ tussen de drukke roodharige Christine (38) en de rustige blonde Yentl (35). Dit jaar vieren ze hun tienjarig jubileum als Yentl en de Boer, ze raakten bovendien tegelijk zwanger en werden tweeënhalf uur na elkaar moeder! Hoe leuk is dat?