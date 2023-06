’Louisa kijkt elke dag porno: het verruimt je blik!’

„Mijn vriend is vanwege zijn werk op een booreiland veel van huis. We hebben een goed seksleven, maar komen tijd met elkaar tekort. Ik keek nooit naar porno voordat ik hem ontmoette. Pas toen ik tijdens zijn afwezigheid de seks begon te missen, ben ik op internet gaan speuren. Ik denk dat de eerste keer dat ik er echt voor ben gaan zitten, zomaar drie, vier uur in beslag heeft genomen. Ik bleef door scrollen van filmpje naar filmpje.

Rode oortjes

Ik vond het fascinerend wat mensen allemaal op seksgebied uitspoken. En dat is heel wat meer dan alleen maar in bed in missionarishouding de daad verrichten. Ik ontdekte fetisjen waarvan ik het bestaan niet kende. Ik zat in het begin echt regelmatig met rode oortjes naar mijn beeldscherm te staren. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is een seksuele draai aan gegeven.

Ik ben er meteen heel open over geweest naar mijn vriend. Hij reageerde er, zoals ik al verwachtte, heel relaxed op. Hij keek ook porno in mijn afwezigheid, dat wist ik. Hij wilde weten waar ik dan naar keek en wat mijn voorkeur had. Dat vond ik best intiem om te vertellen, maar ook heel spannend. We hebben toen samen wat van onze favoriete filmpjes gedeeld en daarna heel goede seks gehad.

Trio’s

In het begin wilde ik vooral weten wat er zoal wordt aangeboden. Maar al snel ontwikkelde ik een voorliefde voor echt mooi gemaakte, vrouwvriendelijke porno. Voor mij hoeft niet alles heel expliciet in beeld en ik word er ook niet opgewonden van om een man over het gezicht van een vrouw te zien klaarkomen. Ook anale seks doet me niks. Trio’s daarentegen…

Als mijn vriend aan het werk is, kijk ik dagelijks porno. Het liefst in bed, vlak voor het slapengaan. En dan zorg ik altijd voor een heerlijk orgasme met een geweldige sextoy die ik mezelf een jaar geleden cadeau heb gedaan; elke vrouw zou die in haar nachtkastje moeten hebben. Het werkt op luchtdruk: klaarkomen gegarandeerd! Het was wel even een investering, maar iedere euro dubbel en dwars waard. En... ik val er heerlijk door in slaap.

Verslaving

Door naar porno te kijken, doe ik inspiratie op voor mijn seksleven. Ik merk heel vaak dat ik een bepaalde handeling in onze seks verwerk. Je hoort weleens over een pornoverslaving, maar daar is bij mij geen sprake van. Als mijn vriend er is, kijk ik niet. Of we kijken samen. Het zorgt bij mij echt voor een stukje ontlading na een lange (werk)dag.

We hebben twee kinderen die regelmatig op mijn telefoon een spelletje doen. Daarom wis ik altijd mijn zoekgeschiedenis. Ik moet er niet aan denken dat de kinderen toevallig verzeild raken in een wirwar aan seksfilmpjes. Mijn vriend heeft onlangs voorgesteld eens zelf iets te filmen. Dat vind ik een heel spannend idee. Wat als het filmpje per ongeluk in verkeerde handen belandt?

Vreemdgaan

Ik kan het alle vrouwen aanraden ook eens porno te kijken. Zo ontdek je wat je seksuele voorkeuren zijn. Het kijken verruimt je blik op seks, vind ik. Voor veel mannen is het de normaalste zaak van de wereld, vrouwen zijn er wat terughoudender in.

Maar waarom zou je er niet gewoon van genieten? Een vriendin noemde porno kijken ooit ’een vorm van vreemdgaan’. Daar ben ik het totaal niet mee eens. Het is voor onze relatie een verrijking. Want als ik met mijn vriend weer overga tot ’het echte werk’ ben ik niet te houden!”

De rubriek Tussen de lakens is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Namen zijn gefingeerd.

