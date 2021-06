Priscilla reanimeerde haar vader: ’Hij zat 30 minuten zonder zuurstof’

Premium Binnenland

Nederlanders in Oostenrijk: ’Als ’we’ verliezen, zijn we voor eeuwig losers’

De tweede horde op weg naar EK-goud moet genomen worden tegen Oostenrijk. En in Karinthië zorgen Vanessa en Dennis er in ieder geval voor dat het voetbalsfeertje in het Alpenland er goed in komt te zitten. In ieder geval voor de daar aanwezige Nederlanders. ,,Oostenrijkers beleven een toernooi als d...