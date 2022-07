Eline (34) kwam op haar 26ste uit de kast: ’Ik wilde er honderd procent zeker van zijn’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Meestal voel ik me een stuk jonger. Veel mensen van mijn leeftijd hebben een koophuis, kinderen en allerlei verplichtingen. Ik leid een wat vrijer leven en ben nog regelmatig in de kroeg te vinden. Zelf ben ik pas op latere leeftijd het uitgaansleven echt goed gaan ontdekken, wellicht dat ik het daarom nog niet zat ben. Al kan ik me ook niet voorstellen dat ik op mijn 44ste niet meer van een avond stappen kan genieten.”

Heb je een beautygeheim?

„Ik heb geen uitgebreid beautyritueel, maar geloof er wel sterk in dat veel lachen je jong houdt. Ook denk ik dat het belangrijk is dat je kleding aantrekt waar je jezelf prettig in voelt. Op mijn 26ste ben ik uit de kast gekomen. Ik had al langer het vermoeden dat ik op vrouwen viel, maar wilde er honderd procent zeker van zijn. Op mijn 26ste wist ik het eindelijk zeker en durfde ik het officieel met de wereld te delen.

Ik ben me vanaf dat moment vrouwelijker gaan kleden, omdat ik een bepaald stereotype van een lesbische vrouw in mijn hoofd had en ik me daartegen wilde verzetten. Al snel merkte ik dat mijn nieuwe kledingstijl me zelfvertrouwen gaf. Daarom kleed ik me inmiddels vooral vrouwelijk, omdat ik me daar prettig bij voel.”

Schatten mensen jou vaak op de juiste leeftijd?

„De meesten schatten me wat jonger. Ik heb veel sproeten, misschien zorgt dat ervoor dat ik een iets jeugdiger uiterlijk heb. Ook draag ik niet zoveel make-up. Eigenlijk doe ik alleen af en toe wat mascara op. Ik denk dat ik hierdoor ook iets jonger oog.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn haar en ogen, ik krijg daar namelijk ook de meeste complimenten over. Mijn ogen zijn heel licht als de zon erop schijnt en ik ben gezegend met een volle bos haar. Toch vind ik vooral de binnenkant belangrijk. Mijn doorzettingsvermogen heeft mij veel gebracht. Vroeger was ik heel verlegen en onzeker. Ik was niet echt het type dat op mensen durfde af te stappen en ik merkte dat het mijn privéleven beïnvloedde.

Tijdens het uitgaan was ik gewend dat mannen mij versierden, maar nu was ik degene die een vrouw moest benaderen. Ik had geen idee hoe dat ’moest’ en klungelde maar wat aan. Ik voelde me net een puber in plaats van een 26-jarige vrouw, en besloot me daarom te verdiepen in de werking van aantrekkingskracht. Ik ging daarnaast een dagboek bijhouden waar ik flirt- en datingtips in noteerde, zodat het mij houvast zou geven voor in de toekomst.

Ik kreeg gaandeweg steeds leukere interacties met vrouwen en mijn zelfvertrouwen nam toe. Uiteindelijk heb ik mijn kennis en ervaringen gebundeld in een boek, speciaal gericht op vrouwen die op vrouwen vallen. Ik merkte namelijk dat ik daar ontzettend veel behoefte aan had toen ik net uit de kast kwam.”

Waarmee ben je minder blij?

„Vroeger vond ik mijn sproeten verschrikkelijk, maar tegenwoordig vind ik ze juist leuk. Ik kan me nu vooral storen aan de donkere kringen onder mijn ogen. Ze verschijnen al als ik één avondje slecht slaap. Ik houd van een feestje, dus ik zal ermee moeten leren leven. Ik ben nou eenmaal niet het type dat allerlei oogserums smeert.”

Ben je waar je had willen zijn in het leven?

„Deels, ik ben heel trots op mijn boek. Een jaar geleden had ik nooit verwacht dat ik zoiets zou neerzetten. Toch kan ik nog steeds weleens jaloers zijn op mensen die vanaf jongs af aan weten wat ze willen worden. Ik ben best lang zoekende geweest en dat vind ik soms jammer.

Op dit moment werk ik als projectmanager, reisleider en datingcoach. Hopelijk is mijn boek het zetje in de juiste richting om mijn datingcoaching verder uit te breiden. Dat is wel echt een droom.”

Heb je een levensles?

„Voor elk probleem is een oplossing te vinden. Natuurlijk zal het niet altijd even makkelijk zijn, maar uiteindelijk zijn de meeste uitdagingen te overwinnen.”

