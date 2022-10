Daghoroscoop 3 oktober - Eet niet te veel, Tweelingen!

VANDAAG JARIG

De kans is groot dat je de komende maanden jouw uiterlijk wilt veranderen: ander kapsel, nieuwe kledingstijl, een algehele revisie. Dat kan ook financiële veranderingen in gang zetten. Je kunt ontdekken dat jouw initiële strategieën en denkwijzen onrealistisch waren en een koerswijziging nodig is.

RAM

Veeleisende mensen kunnen druk op je uitoefenen, zowel thuis als op het werk. Op een bijeenkomst kun je een vroegere vriend(in) tegenkomen. Doe wat extra boodschappen, want je kunt vanavond onverwacht bezoek krijgen.

STIER

Maak er liever een gemakkelijk dagje van dan serieuze zaken aan te pakken. Soms is het nodig om even pas op de plaats te maken alvorens in actie te komen of conclusies te trekken. Als je al naar voren treedt, let dan op details.

TWEELINGEN

Eet niet te veel; jouw spijsvertering kan wat overgevoelig zijn. Ga vroeger naar huis als jij je niet optimaal voelt. Iemand kan je in vertrouwen nemen waar het zeer persoonlijke zaken betreft; schend dat vertrouwen niet.

KREEFT

Vertrouw op jouw intuïtie als het om zaken of beslissingen gaat. Je voelt goed aan wat er gaande is. Iemand kan proberen je over te halen om aan iets mee te doen wat niet helemaal koosjer lijkt. Zeg meteen ’nee’.

LEEUW

Emoties binnen een persoonlijke relatie kunnen een interessante wisselwerking uitlokken. Er dreigt een fikse ruzie, maar ook een heerlijke verzoening. Een situatie kan je dieper treffen dan je voor mogelijk houdt.

MAAGD

Doe naar eer en geweten jouw best. Denk niet dat anderen het beter of gemakkelijker hebben. Flirt niet als je al een relatie hebt en ben je nog alleen loop dan niet te hard van stapel met een potentiële levenspartner.

WEEGSCHAAL

Focus op jouw carrière en evalueer jouw kans op promotie. Schakel eventueel een carrièrebegeleider in; je kunt mogelijkheden hebben waarvan jij je niet bewust bent. De warmte in jouw privéleven loodst je door alles heen.

SCHORPIOEN

Heftige emoties kunnen je plagen. Vraag je af hoe dat komt. Jouw gevoel van veiligheid kan je verlaten hebben door een idioot hoge rekening of zoiets. Kalmeer, dan valt het wel mee. Focus op jouw gezin en besef hoe goed je het hebt.

BOOGSCHUTTER

Een diepzinnig gesprek kan je aan het denken zetten over jouw normen en waarden. Breid jouw intellectuele horizon uit en kijk verder dan de kring waarin je bent opgevoed. Voorkom dat je of jouw zaak negatief in het nieuws komt.

STEENBOK

Houd je met jouw zaken bezig; werk administratie bij en betaal rekeningen. Doe daarna wat je hebt laten liggen, dan kan het leven vervolgens opnieuw beginnen. Wat je echt wilt, kan aan verandering onderhevig zijn.

WATERMAN

Afspraken kunnen meer tijd kosten dan je hebt ingecalculeerd; schakel een collega in om je bij te staan. Een alternatief voorstel om een probleem op te lossen zal respect afdwingen; neem de leiding en blijf alert.

VISSEN

Doe weg wat verouderd is en geef wat nieuw is de ruimte. Een idee kan je ertoe brengen een persoonlijk doel te herzien of een gewoonte te veranderen. Je kunt nu de wilskracht hebben om te stoppen met een ongezonde verslaving.

