Columns & Opinie ’Ook een vakkenvuller mag trots zijn op wat hij dagelijks presteert’

Door Jeffrey Wijnberg Kopieer naar clipboard

„Alsof het beter is om hogerop te komen dan om goed te presteren op een lager niveau.”

Wie neurochirurg of soapactrice is, zal indruk maken, omdat er een hoge status toegekend wordt aan dergelijke beroepen. Toch hoeft niemand zich te schamen met een beroep als schoonmaker of taxichauffeur. Integendeel: wie echt trots is op zijn werk, zal evengoed waardering kunnen oogsten van de buitenwacht.