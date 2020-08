Daghoroscoop 11 augustus

VANDAG JARIG

Uw meest dierbaren verdienen dit jaar vooral uw aandacht, ook als u een belangrijke baan hebt bij een bedrijf of multinational. Meer dan andere jaren zal uw liefdeleven conservatief zijn, minder wispelturig dan tussen 2012 en 2019. Dat is goed; voorzichtigheid is altijd beter dan lichtzinnigheid.

RAM

Als u te hard duwt zal dat tot een breuk leiden. Dat kan letterlijk gebeuren met voorwerpen, machines of apparaten die niet willen openen, starten of functioneren. Lees gebruiksaanwijzingen en herhaal procedures; word niet driftig.

STIER

Of u dat nu leuk vindt of niet, u zult goed moeten nadenken over uitgaven en sparen. Het moment is aangebroken om financiële stabiliteit tot stand te brengen. Spreek af met een adviseur of vriend die goed is in geldbeheer.

TWEELINGEN

De noodzaak om extra enthousiasme te tonen kan u opzadelen met frisse tegenzin. Let erop dat wat u nastreeft werkelijk haalbaar is, dan levert het iets op waar u trots op kan zijn. Houd rekening met oneerlijke motieven van anderen.

KREEFT

Een oud project waarvan u dacht dat het niet meer de moeite waard was kan plotseling weer van belang blijken. Ideeën aanpassen aan gewijzigde omstandigheden zal niet al te moeilijk zijn en kan een goede zet zijn voor uw bedrijf.

LEEUW

Allerlei beperkingen kunnen een domper zetten op uw gebruikelijke optimisme. Door gewoon door te gaan met uw werk zult u toch vooruitgang boeken. Laat u binnen relaties niet dwingen partij te kiezen voor de underdog.

MAAGD

Raak niet in paniek als u niet in staat blijkt te voldoen aan een bijzonder criterium, zeker niet als u uw best hebt gedaan. Iemand met ervaring kan u suggesties aan de hand doen die uw werklast kunnen verlichten. Cultiveer een hobby.

WEEGSCHAAL

Bereidt u voor op een aanvaring waarbij u moet u kiezen tussen hangen en wurgen. U krijgt te maken met een mengsel van goed en kwaad, motivatie en teleurstelling en misschien moet u in een situatie hard ingrijpen.

SCHORPIOEN

Reken op goed nieuws als u in afwachting bent van een bijzondere bestelling. Goede concentratie stelt u in staat taken te volbrengen die uw volle aandacht opeisen. Het kan nodig zijn om met uw partner uw uitgaven te bespreken.

BOOGSCHUTTER

Reken op een grote mate van vastberadenheid; ga aan het werk en neem eerst de moeilijkste taken ter hand. Omstandigheden zijn geschikt voor alles wat een zekere stoïcijnse durf vereist. Wees bereid vuile handen te maken.

STEENBOK

Voor uw gezondheid en fitness kan het nodig zijn u extra inspanning te getroosten. Verbeter uw dieet en neem een abonnement op een sportschool zodat u met anderen uw vooruitgang en … pijn kunt delen.

WATERMAN

Er zit verandering in de pijplijn. Misschien gaat u deelnemen aan een of ander massaal project. Er kan een eind komen aan een tijdperk en een nieuw begin behoort tot de mogelijkheden. Doe uw voordeel met dit gunstige moment.

VISSEN

Ongeduld kan een rem zijn op vooruitgang, tenzij u uw best doet geen irritatie te tonen. Maak een inschatting van hetgeen uw aandacht behoeft en ga dienovereenkomstig te werk.