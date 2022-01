Zou Sinterklaas tijdens de intocht niet meer op een paard moeten zitten?

Onze Sander Tromp schreef het al in 2016 in zijn column in VROUW: „Het enige echte Sinterklaas-slachtoffer is natuurlijk de schimmel. Al is het alleen maar vanwege dat woord. Dat die Amerigo het pikt om te worden weggezet als iets wat we in de badkamer het liefst meteen verwijderen. En maar draven en maar draven, dat nobele dier. Nooit een onvertogen woord. Een aai over zijn bol kan hij krijgen en misschien een suikerklont, daar kan hij het mee doen. Stoppen dus met dat nodeloos inzetten van Amerigo. Gewoon lekker in de wei laten staan.”

Subsidie

Sander – die het natuurlijk sarcastisch bedoelde - lijkt gelijk te krijgen als het aan een deel van de Amsterdamse Gemeenteraad ligt. De aanleiding was een motie van GroenLinks (GL) en PvdD om geen subsidie te geven aan evenementen met dieren. Zo moet ’in het bijzonder’ de geldkraan dicht voor het razendpopulaire Jumping Amsterdam, vinden de groene partijen die het college oproepen te onderzoeken ’of en hoe subsidieverlening aan evenementen met dieren kan worden uitgesloten in de daartoe bestemde regelingen’.

CDA-raadslid Diederik Boomsma wees GL erop dat het Sinterklaasfeest ook ’een evenement is met een dier’ en legde GL-raadslid Jenneke van Pijpen - die eerder Black Friday nog wilde verbieden - het vuur na aan de schenen.

Sinterklaas

Ze ontkende aanvankelijk, maar concludeerde na aandringen van Boomsma dat ook het paard van Sinterklaas binnen de reikwijdte van haar motie valt, waarna er commotie in de raadszaal losbarstte. Diederik Boomsma reageerde ’geschokt’ dat het paard van Sinterklaas volgens GL ’dan maar moet verdwijnen’. GL leek geschrokken door alle ophef en benadrukte dat de motie vooral ’paardensport betrof, of paarden die als atleten worden gezien’. Burgemeester Halsema zegt: „Totale flauwekuldiscussie. Gelukkig is het voorstel al ingetrokken. Zolang ik burgemeester ben, zit de Sint in Amsterdam op een paard.”

