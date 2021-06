TV

BNNVARA komt met nieuwe komedie met Henry van Loon en Fresku

BnnVara komt met een nieuwe webserie met in de hoofdrollen Henry van Loon en Fresku. De serie, Downtown, is geschreven en geregisseerd door Flip van der Kuil (New Kids) en Stephan Miras (Random Shit). De opnames zijn deze week van start gegaan, maakte de omroep donderdag bekend.