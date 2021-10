Daghoroscoop 18 oktober - Wees niet te verlegen, Maagd

VANDAAG JARIG

2022 wordt, vooral het tweede deel van het jaar, een geweldig jaar op liefdesgebied. Op 11 mei aanstaande komt de liefdevolle planeet Jupiter in jouw teken en blijft daar tot 29 oktober, om weer terug te keren op 21 december. Singles gaan waarschijnlijk trouwen of samenwonen en hun sociale kring uitbreiden.

RAM

Als je denkt dat alleen het beste goed genoeg voor je is kan dat ook je teloorgang zijn, zeker als het om geld gaat. Overdreven optimisme kan je in een roekeloos avontuur storten. Doe afstand van spullen die geen nuttige rol meer vervullen.

STIER

Je kunt wat wispelturig zijn, dus voorkom teleurstelling door niemand iets te beloven. Een zakelijke deal kan door haarkloverijen vertraging oplopen en kan je meer gaan kosten dan opleveren. Misschien kun je een dag rust nemen.

TWEELINGEN

Binnen een relatie ontstaat een beter wederzijds begrip. Wees dankbaar als je een toegewijde partner en goede vrienden hebt. Onduidelijke gesprekken kunnen ware bedoelingen maskeren maar die zijn niet per se negatief.

KREEFT

Je zult hard moeten werken en je moeten aanpassen aan hetgeen anderen van je verwachten. Een luchtige conversatie kan interessante feiten bevatten. Een nieuwe romance kan het je heel moeilijk maken om bij de les te blijven.

LEEUW

Als je op reis gaat, wordt het een aangename trip, zelfs als het om een zakenreis gaat. Kijk onderweg goed om je heen en tracht zoveel mogelijk te genieten. Je kunt contacten leggen waarvan je nog heel lang plezier zult hebben.

MAAGD

Anderen kunnen irrationeel en emotioneel zijn en hun gedrag analyseren zal je niet veel verder helpen. Laat je reacties door je gevoel dicteren en toon compassie en empathie waar dat nodig is. Wees niet te verlegen.

WEEGSCHAAL

Contact met buren kan uitgroeien tot een goede en langdurige relatie. Kijk niet verder dan de volgende deur als je hulp nodig hebt. Een goede sfeer in de buurt zorgt voor wederzijdse veiligheid en gedeelde activiteiten.

SCHORPIOEN

Matig jezelf als het doel, dat je nastreeft te omvangrijk is. Je hebt talent om verhalen te vertellen en kunt daarmee warme en vriendelijke mensen aantrekken. Als je ze opschrijft kun je ontdekken dat ze het waard zijn om te publiceren.

BOOGSCHUTTER

Een relatie kan een periode van heroverweging nodig hebben, misschien doordat je bij méér dan één persoon betrokken bent. Er bestaat echter geen twijfel aan het romantisch potentieel van jouw huidige partner.

STEENBOK

Onder invloed van de kosmos kan het onduidelijk zijn of je komt of gaat. Als je hard hebt gewerkt zal de verleiding sterk zijn om in je warme bed te blijven. Er dreigt een ongeluk of andere tegenslag in of rond het huis.

WATERMAN

De kosmos kan de meest zorgvuldig gemaakte plannen in de war sturen. Doe slechts één ding tegelijk, anders zul je dodelijk vermoeid raken. Slik wat extra vitamines om je te beschermen tegen toenemende aanslagen op je krachten.

VISSEN

Jouw verlangen naar iets nieuws kan een mate van rusteloosheid tot gevolg hebben, die een rem zet op uw prestaties. Zet je intuïtie in als je beslissingen moet nemen die misschien op een later tijdstip veranderd moeten worden.

