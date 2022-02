Premium Het beste van De Telegraaf

Verhalen achter het nieuws Bibi zat vast in een kermisattractie: ‘We hingen ondersteboven en namen afscheid’

Door Puck Stobbelaar

Bibi Kuijs - van Achthoven (34)

In het Vlaamse attractiepark Plopsaland kwamen vorige week zeven bezoekers urenlang vast te zitten in een achtbaan. Ook Bibi Kuijs - van Achthoven (34) heeft ooit eens vastgezeten in een attractie. Wat voor haar een leuke dag moest worden op de kermis, eindigde in een trauma. Ze dacht dat ze het niet ging halen. „We namen al afscheid, mocht het fout aflopen.”