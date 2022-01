Moeten kinderen les krijgen over seksueel wangedrag?

Boos

De aflevering van het programma Boos is inmiddels door meer dan negen miljoen mensen bekeken. The Voice of Holland is stopgezet en er zijn aangiftes gedaan tegen onder anderen Jeroen Rietbergen en Ali B. Angela Groothuizen liet gisteren op Instagram weten dat ze hoopt op verandering. „Misschien dat de ophef over TVOH iets in beweging zet en dat is dan het enige lichtpuntje aan dit schandaal.”

Verplicht lespakket

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is al langer een probleem volgens de Nationaal Rapporteur van het instituut Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar. In een rapport over seksueel geweld uit juni 2021 noemt hij het „omvangrijk, hardnekkig, veelkoppig en ongrijpbaar.”

Voorlichting zou wellicht kunnen bijdragen aan een oplossing hiervoor, schrijft hij in hetzelfde rapport. Hij adviseert om in te zetten op preventie „op alle terreinen: in het onderwijs, thuis, op de sportclub en ook in wetgeving.” Een verplicht onderdeel op school zou kunnen bijdragen aan meer bewustwording over dit onderwerp, al helemaal als kinderen het niet meekrijgen in hun opvoeding. Dit zou kunnen zorgen voor minder slachtoffers.

Verantwoordelijkheid

Je kunt je ook afvragen: moeten scholen dit probleem wel oplossen? Ouders hebben wellicht een grotere invloed op hun kinderen. Moeten zij niet de verantwoordelijkheid dragen voor een opvoeding waarin ongewenste intimiteiten aan bod komen?

Niet alles kan zomaar in het lespakket opgenomen worden en we kunnen niet alle lasten bij docenten neerleggen. Misschien zou het daardoor beter zijn als ouders de voorlichting voor hun rekening nemen.

Reacties

Op Twitter praten mensen over oplossingen voor het probleem van seksueel wangedrag. Karin is van mening dat het onderwerp deel moet zijn van de seksuele voorlichting.

Twitteraar Merel vindt dat het onderwerp op school moet terugkomen.

Nasanne is van mening dat ouders de verantwoordelijkheid hebben om hun kinderen goed op te voeden.

Praat mee

Wat vind jij? Moet seksueel grensoverschrijdend gedrag een verplicht onderdeel worden in het lespakket op scholen? Of moeten ouders de voorlichting zelf op zich nemen? Praat mee via onze Facebookpagina!