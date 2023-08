Jacqueline heeft seks met 25-jarige: ‘Ik vind het heerlijk om hem iets bij te brengen’

‘Ho, wacht even, dit is niet lekker, veel te hard en te snel. Ik leg het je even uit.’ Floris (25) kijkt mij met grote ogen aan en stamelt ‘oké, ik ben benieuwd’. Zijn manuele en orale toewijding is voelbaar maar ik merk dat hij, eigenlijk zoals iedereen, maar wat doet. Het is duidelijk dat hij voor het eerst feedback krijgt en die is nodig. Ik leer hem vertraging, het belang van oogcontact maken, aanvoelen, kijken, me soms zelfs vragen of ik het lekker vind. De seks wordt erna naar een veel hoger niveau getild en naderhand is hij blij als een jonge pup. ‘Wow, dit is fantastisch, wat fijn dat je dit doet, deden alle vrouwen dit maar!’.

Jonge god

Floris is een ontzettend leuke, open, warme en intelligente kerel. Groot en knap, het kan niet op. Ik heb een lange tijd leuke gesprekken met hem, we lachen heel wat af en uiteindelijk spreken we in het echt af. Hij neemt mijn keuken over en tovert de meest heerlijke gerechten, ik smul van hem. Af en toe vind ik hem wat jong, uiteraard, we schelen tenslotte 23 jaar, maar op de meeste momenten zijn we gewoon twee mensen die van elkaar genieten, waar spanning is en er helemaal geen sprake is van een scheve verhouding. Dit kan weleens heel leuk worden, denk ik in de spannendste minuut dat we samen zijn, het moment vlak voor er gezoend wordt.

De jonge god laat zich dan ineens zien. Wild, enthousiast en een beetje onbehouwen zelfs, bespringt hij me. Zo af en toe tijdens het zoenen fluister ik zo lief mogelijk in zijn oor ‘rustig’ maar zijn opwinding neemt het over. Al snel word ik over zijn brede schouder gegooid en als een prooi naar het bed gesleept. Hij geniet zichtbaar en spreekt zich ook uit: wat ben je mooi en heerlijk. Ik kronkel en geniet van deze wilde heerlijkheid. Hij weet niet hoe snel hij mijn lingerie moet uitdoen, ook deze man is bezig met zijn ‘race to the orgasm’.

De leerling

Die ‘race’ is kennelijk ook op mij van toepassing, alsof hij een vlek uit kleding wil boenen duikt hij met zijn vingers op me. Sinds ik, het afgelopen jaar, nuchter en mentaal veel sterker dan ooit, aan het daten ben heb ik één ding vooral geleerd en ik kan het wel uitschreeuwen tegen alle vrouwen. Zeg wat je wilt, wat je voelt en leg een man uit hoe. Wij vrouwen zijn bang om te kwetsen en hem te beledigen en ondergaan maar. Met alle gevolgen van dien. Ik vind het heerlijk om deze jonge man iets bij te brengen waar hij hopelijk de rest van zijn leven wat aan heeft. Maak contact, verbind, seks draait allemaal om communicatie. Na mijn uitleg volgen er uren van ontdekken en geen race maar een bizar geile wandeling ‘to the orgasm’. Deze man krijgt de naam ‘de leerling’ van vriendin Sanne. Na twee heerlijke nachten krijgt hij van mij een 10 met een ster.

Meer VROUW

