Zouden katten in Nederland ook alleen aangelijnd naar buiten mogen?

De strenge wet tegen loslopende katten is ingesteld omdat katten een grote bedreiging zouden vormen voor de biodiversiteit, aldus Helen Oakey, directeur van milieuorganisatie Conservation Council ACT in het NRC. Zo doden ze onder andere vogels, reptielen en kikkers.

Huisarrest

In eerste instantie was de wet nog strenger. Katten geboren na 1 juli zouden huisarrest krijgen, wat zou betekenen dat ze altijd binnen zouden moeten blijven en zelfs niet aangelijnd naar buiten zouden mogen. Dankzij een campagne is de wet aangepast en mogen katten nu wel aangelijnd naar buiten.

Discussie

De discussie over loslopende katten barstte eerder ook al los in Nederland. In september 2020 pleitten Ecoloog Chris Smit en jurist Arie Trouwborst ervoor dat katten buiten niet los rond zouden mogen lopen, zo viel te lezen in De Telegraaf. „Waarom moet de hond wel aangelijnd zijn en de kat niet? De kat is veel gevaarlijker voor beschermde vogels en reptielen”, aldus Smit destijds.

Ook in Nederland?

Op Twitter zijn mensen voornamelijk positief over de nieuwe wet in Canberra. Sommige Twitteraars zien de wet als een maatregel die ook in Nederland zou moeten worden ingevoerd.

Praat mee

Vind jij dat Nederland het voorbeeld van Canberra moet volgen en dat katten ook hier alleen nog maar aangelijnd naar buiten mogen? Of vind jij dit onzin en ben je van mening dat katten vrij rond moeten kunnen lopen? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!