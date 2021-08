Noortje vertrok naar Bali: ’Het was totaal anders dan het idyllische plaatje’

„Michiel en ik leerden elkaar kennen in het leger. We zijn allebei van actie en avontuur. Totdat we in 2018 Jip kregen en hij een huilbaby bleek. Toen na vier maanden de wallen tot onze knieën hingen, keken we elkaar aan: is dit het nou? Werken, slapen, werken?”

Naar Bali

„We hakten de knoop door en besloten op Bali te gaan wonen, want daar hadden we ons erg thuis gevoeld op een eerdere reis. Het relaxte van Azië en het moderne van de westerse wereld komen daar samen. En het leven is er veel goedkoper, dus je hoeft niet fulltime te werken. Als online coach en websitebouwer kon ik er ook zo aan de slag.

Onze families vonden het wel moeilijk. Ze wilden Jip niet missen en naar Azië met een destijds tweejarige leek hen nogal een uitdaging. En dat was het ook zeker de eerste maand. Het lawaai, de drukte... het was totaal anders dan het idyllische plaatje dat ik in mijn hoofd had. Maar we waren er destijds ook maar vier dagen geweest…”

Niks moet

„Mijn ouders waren meegekomen om op Jip te passen, terwijl Michiel en ik op zoek gingen naar een huis. Toen we dat hadden gevonden en ik me fijn begon te voelen, ging de wereld op slot. Toch was de quarantaine geen straf. We hebben een vrijstaand huis met zwembad en uitzicht op de oceaan en het eiland Nusa Penida, waar de apen ons komen begroeten. Inmiddels is de quarantaine voorbij en genieten we van het moois dat Bali te bieden heeft. Verlaten baaitjes, een helderblauwe zee, watervallen, uitgestrekte rijstvelden, bergen…

In Nederland waren we altijd aan het rennen. Hier komen we tot rust, leven we buiten, zijn we vaker bij elkaar. Jip spreekt inmiddels Nederlands, Engels en Indonesisch door elkaar. Als hij 4 is, beginnen we met school. Maar niks moet, zoals in Nederland. Nee, we hadden geen betere keuze kunnen maken.”

Dit stuk staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).