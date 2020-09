Daghoroscoop 26 september

VANDAAG JARIG

Recente ervaringen zullen in de toekomst uw houding bepalen ten aanzien van anderen. Pluk de vruchten van hetgeen u in coronatijd hebt geleerd en doe er uw voordeel mee. Dat geldt voor nu, het volgend jaar en daarna. Kinderen kunnen meer verantwoordelijkheid nemen en zullen gedijen.

ZONDAG JARIG

Eén van uw ouders zal een grote financiële beslissing moeten nemen met verstrekkende gevolgen, maar blijft wel bij u in de buurt, waardoor het familieleven stabiel blijft. (Klein)kinderen kunnen ontregeld raken – ze hebben behoefte aan vrijheid en zullen vaak langdurig afwezig zijn.

RAM

De meeste interacties zullen soepel verlopen als u redelijk bent terwijl u op uw stuk blijft staan. Er kan veel gepraat worden en na een lang gesprek zal een hazenslaapje goed bevallen, al kunt u worden gestoord door onverwacht bezoek.

STIER

Ook al besteedt u de nodige inspanning aan een ingewikkelde taak, toch behoren vergissingen tot de mogelijkheden. Familieruzies kunnen snel ontstaan, maar ook weer snel worden bijgelegd als u logica en gezond verstand gebruikt.

TWEELINGEN

Wat in uw ogen prachtig is kan in andermans ogen belachelijk zijn. U kunt dit weekend makkelijk van de kaart raken zonder dat zelf te beseffen. Wees bijzonder voorzichtig omtrent uw imago en toon duidelijk uw integriteit.

KREEFT

U zult het fijn vinden om kalm aan te doen en te ontspannen. Verwen uzelf met een warm bad om een eind te maken aan opgebouwde stress. U kunt de rol van beschermengel van iemand spelen, maar maak geen keuzes voor de ander.

LEEUW

U kunt merkbaar meer energie hebben dan anders. U hebt zin om nieuwe grenzen te onderzoeken of aan een nieuw project te beginnen. Verlies niet uw geduld als iemand u probeert de les te lezen of u vertelt hoe u moet handelen.

MAAGD

Houd rekening met een variabel weekend en een paar obstakels. Blijf realistisch in uw verwachtingen. Maak goed financieel beheer een prioriteit en verdiep u in verzekeringspolissen m.b.t. uw huis, auto en kostbaarheden.

WEEGSCHAAL

Uw sociale leven en vriendschappen, maar ook uw wensen en idealen vragen om aandacht. Maak het thuis gezellig; een uitstapje zou ideaal zijn maar omstandigheden kunnen dat verhinderen. Praat of filosofeer eens over religie.

SCHORPIOEN

Doe wat u moet doen en laat u daar door twijfel of onzekerheid niet van weerhouden. Laat u niet leiden door gevoel als een vriend(in) voorstelt om samen in zaken te gaan. Iemand kan u wijzen op een verborgen kant van uzelf.

BOOGSCHUTTER

Het kan nuttig zijn om te vertrouwen op uw intuïtie als het gaat om de periode die voor u ligt. Ga niet voorbij aan kwesties in de relationele sfeer die aandacht vereisen. Een niet zo eerzaam type kan gehaaid trachten u te ondermijnen.

STEENBOK

Waar u waarde aan hecht en waaraan anderen hechten zal nooit hetzelfde zijn. Het is van vitaal belang in een partnerschap dat u elkaar respecteert en samen besluiten neemt. Deelt u de lakens uit doe dat dan goedmoedig.

WATERMAN

Alles een beetje op z’n beloop laten is nu het beste. Maak niet te veel plannen en bindt u niet aan vaste verplichtingen. Breng tijd door met mensen die weten te relaxen. Maak u niet druk over de richting die een romance op gaat.

VISSEN

Als u genoeg energie hebt, tracht dan te bereiken wat u nastreeft. De omstandigheden zijn in uw voordeel. Extra werk brengt meer geld in het laatje en zorgt voor ervaringen die goed zullen zijn voor uw verdere loopbaan.