Een harige mannenborst, houden of waxen?

We zitten volop in de herfst. De tijd van de guitig ontblote mannentorso’s ligt voorlopig weer even achter ons. Dat neemt niet weg dat Beau van Erven Dorens dit het uitgelezen moment vindt om een stevig statement te maken met betrekking tot zijn eigen bovenlijf. Dat is namelijk rijkelijk begroeid, zo suggereert hij.

‘En’, zo schrijft hij op Instagram, ‘Wij van het Borsthaar Liberation Front zijn van het vrije borsthaar en vrijheid in het algemeen’. Ietsje verderop in zijn bericht: ‘Van lachen en elkaar de vrijheid gunnen word je sowieso blijer dan van elkaar schuimbekkend de maat nemen en het hoofd inslaan. Dan wordt het een hele lang winter.’

Wij snappen de boodschap van Beau: met of zonder borsthaar, met of zonder mondkapje, respecteer elkaars mening. Maar is borsthaar nog wel van deze tijd? Wij vrouwen ontharen ons suf: Brazilian van onderen, gladjes onder de oksels, haarloze ledematen… Moeten die mannen dan ook niet eens aan de wax? Of vinden we het eigenlijk wel stoer en mannelijk, zo’n vachtje op de mannenborst?

Wat vind jij? Lekker knuffelig zo’n harig bovenlijf of stuur jij je man liever naar de waxsalon? Praat mee op onze Facebookpagina.