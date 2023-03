’Mijn zoon (15) is ervan overtuigd dat hij geen opleiding nodig heeft’

„Mijn zoon is ervan overtuigd dat hij geen opleiding nodig heeft om het te kunnen redden in het leven”, schrijft Tonia. „Hij zegt dat hij nooit voor een baas zal gaan werken en dat het in het leven puur om doorzettingsvermogen gaat. Daarom wil hij straks na de middelbare school geen opleiding gaan volgen. Zonde van zijn tijd.”

„Hij zegt dat hij een eigen bedrijf gaat staten, maar als ik naar de details vraag, blijft hij altijd vaag. Hij wordt ’ondernemer’ en daarvoor heeft hij geen papiertje nodig, zegt hij. Wat kan ik doen om hem op andere gedachten te brengen?”

Marieke Ringrose is motivatiecoach voor pubers en begeleidt docenten, ouders en leerlingen in het voortgezet onderwijs die te maken krijgen met motivatieproblematiek. Het dilemma dat Tonia schetst, komt ze heel vaak tegen, vertelt ze. „Deze kwestie is heel actueel, zeker sinds de opkomst van vloggers, YouTubers en online cryptocursussen.”

„De generatie ouders heeft geleerd dat school het allerbelangrijkst is en dat je zonder diploma niets zal bereiken. Ik snap daarom heel goed dat ouders zich grote zorgen maken als hun kind met dit soort voornemens komt. Je eerste reactie zal zijn: je vergooit je toekomst. Er borrelen gelijk doemscenario’s op: wat als mijn kind ongeschoold in de criminaliteit terechtkomt of dakloos wordt? Vanuit die angsten ben je geneigd je kind te overtuigen van zijn of haar ongelijk. Je móét naar school, anders gaat het mis.”

Die benadering werkt echter averechts, ziet Ringrose. „Daarmee verwijder je je eigenlijk alleen nog maar meer van je kind. Dat terwijl de zoon in kwestie mijns inziens best een interessante, frisse kijk op het leven heeft. Probeer samen eens in kaart te brengen hoe hij dat voor zich ziet en wat zijn beweegredenen zijn. Vraag hem of hij helder heeft hoe hij zijn toekomst verder gaat invullen, wat maakt dat hij denkt school niet nodig te hebben en wat het hem zou opleveren als hij geen opleiding zou volgen. Probeer daarbij je eigen angsten te parkeren; misschien zit er eigenlijk wel een hele nuttige boodschap in zijn perspectief.”

Zijn standpunt is namelijk niet uniek, legt Ringrose uit. „Het onderwijssysteem staat al langer ter discussie. Op school ligt de focus op cognitieve vaardigheden en niet op de emotioneel-sociale. Misschien is dit dus ook een belangrijk signaal: deze jongen krijgt op school niet wat hij nodig denkt te hebben. En los van of dat klopt: het is wel iets waar ouder en kind samen mee in de slag kunnen. Wat heeft hij wél nodig en wat kan hem daarbij helpen?”

„Hoe lastig het ook is om je eigen zorgen opzij te zetten, is het belangrijk om je te realiseren dat er niet één waarheid is. Natuurlijk mag jij school belangrijk vinden, maar probeer hem niet in die hoek te drukken. Door samen te praten, kun je hem ook tot andere inzichten brengen. Probeer niet direct oplossingen aan te dragen, maar laat hem zelf nadenken. Hij is aan het zoeken naar wat voor hem werkt en daar kun jij hem bij helpen.”

