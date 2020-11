Sugardaddy’s... ’Een Lamborghini geven is hier normaal’

Vriendinnen Dana (l) en Marianna in de documentaire ’Hans betaalt de schade’. Ⓒ Foto: Videoland

In de docu Hans betaalt de schade duikt documentairemaker Mildred Roethof (51) in een wereld waar de man (’Hans’) betaalt voor aandacht, gezelschap en/of seks met een mooie vrouw (’Grietje’). Hans staat synoniem voor de Sugerdaddy 2.0 en luxe en uiterlijk vertoon is erg belangrijk voor hem. Wat gaat er schuil in deze - op Instagram perfect uitziende - levensstijl?