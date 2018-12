Joyce had emetofobie: ’Ik wilde nog liever dood dan misselijk zijn’

„Als ik me ook maar een beetje misselijk voelde, raakte ik volledig in paniek. Dan brak het zweet me uit, werd ik duizelig en begon alles te tintelen. Dat was zo naar dat ik nog liever dood wilde dan dat te voelen.”

Geen controle

„Nachtenlang zat ik in de badkamer naast de wc, voor het geval ik moest overgeven. Later gebruikte ik bij elke kramp of weeïg gevoel zetpillen tegen misselijkheid. En als ik hoorde dat mensen ziek waren, vermeed ik ze. Ik ondernam steeds minder, uit angst dat ik moest overgeven als ik in de bus of bioscoop zat.”

Benieuwd hoe Joyce er uiteindelijk overheen is gekomen? Lees het op VROUW.nl: ’Op de basisschool gaf er een meisje over in de klas, zo over alle boeken en schriftjes heen!’