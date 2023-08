Julianne heeft niets met seks: ’Voor mij is het altijd een moetje’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Julianne (36). Dat anderen echt genieten van seks, kan ze zich niet voorstellen. „Ik heb er niks mee, ik vind het maar gedoe. Als ik seks heb, is het een moetje, omdat mijn vriend anders explodeert van opwinding. Nooit meer seks hebben, zou ik prima vinden.”

