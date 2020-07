Daghoroscoop 17 juli

Wil je weten wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat? Lees hier jouw daghoroscoop?

VANDAAG JARIG

Ouders of vrienden kunnen met problemen te kampen krijgen waarvoor geen gebruikelijke oplossingen te bedenken zijn. Gun ze ruimte en houd afstand. Uw intellectuele smaak – datgene wat u graag leest – kan verbeteren en dat geldt ook voor uw spirituele leven. U gaat veranderen.

RAM

Het kan tot u doordringen dat het gezinsleven veel te bieden heeft en dat u gelukkiger bent dan voorheen. Denk eens na over een verhuizing. Speel een bemiddelende rol tussen familieleden die van elkaar vervreemd zijn.

STIER

U kunt iets te vieren hebben; u heeft loonsverhoging gekregen, meerderen geven blijk van hun waardering, of een vriend wijst u op een schitterende baan. De toekomst ziet er zonnig uit. Maak thuis schoon schip en ruim op.

TWEELINGEN

Het is natuurlijk prettig om gelijk te hebben maar als dat bepaalde verhoudingen verstoort moet u zich afvragen of het dat wel waard is. Wees voorzichtig met cynisme; u kunt er makkelijk mensen mee bezeren.

KREEFT

Stort u met hart en ziel op een project dat u onder handen krijgt en dat precies aansluit op de kennis die u in huis hebt. Uw inkomen neemt toe. Een studie kan frustreren als het eind ervan maar niet in zicht komt; concentreer u en zet door.

LEEUW

U kunt de kriebels hebben en u daardoor moeilijk op uw werk kunnen concentreren. Misschien kunt u vrij nemen. Een spontaan uitstapje met uw geliefde wordt gedenkwaardig. Kunt u geen vrij nemen doe dan samen iets leuks vanavond.

MAAGD

U krijgt zonder ophef vrijwel alles voor elkaar, maar u moet er in uw sociale leven en in de liefde naar streven uw gevoelens met minder schroom te uiten. Van een zakenreis valt voorspoed te verwachten. Maak van elke dag een feestje.

WEEGSCHAAL

Er kan onenigheid met een partner ontstaan als u beiden een andere oplossing hebt voor een probleem. Probeer niet alles alleen te doen en meer te delegeren. Werk in een constant tempo. Een rustige avond zal u goed doen.

SCHORPIOEN

Een nieuwe uitdaging is net waarop u wacht. Zet oud gedachtengoed overboord en bekijk het leven eens vanuit een andere hoek. Een romance die zich langzaam ontwikkelt maakt de grootste kans op succes.

BOOGSCHUTTER

Omgeef u met mensen die hetzelfde doel voor ogen hebben en uw idealen delen. Tijden een symposium of zakelijke bijeenkomst kunt u dit soort mensen tegenkomen. Stel een grote aankoop uit als u niet weet welk merk het beste is.

STEENBOK

Een gunstige dag op velerlei gebied. Werkzaamheden kunnen met succes worden afgerond, geldzaken bevredigend geregeld, verzoeken worden ingewilligd. Als u zich aan een goed financieel plan weet te houden zult u zich bevrijd voelen.

WATERMAN

Durf een gokje te wagen; uw sterren staan in een gunstige hoek. Ook op het liefdes pad kan geluk u toelachen en als u al een tijdje iemand mee uit wilt vragen is vandaag uw dag. Wees binnen een bestaande relatie niet te perfectionistisch.

VISSEN

Uw energie kan op een laag pitje staan en vrienden en naasten kunnen zich afvragen wat er met u aan de hand is. Denk na over uw toekomst en stel dat belangrijke, onvermijdelijke besluit niet langer uit. Durf voor uzelf op te komen.