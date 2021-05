Premium Tussen de lakens

Olivia (28) heeft een 31 jaar oudere vriend: ’Mijn moeder vindt het vies’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Olivia (28). Haar vriend Zeger is 59 en had in theorie makkelijk haar vader kunnen zijn. ’Ik word er gek van dat mensen dat maar blijven herhalen. Hij is mijn vader niet. Hoezo wordt er altijd zo’n bekrompen ...