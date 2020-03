’Nog altijd weet ik niet wie mijn biologische vader is’

Sinds uit DNA-onderzoek is gebleken dat koning Albert II van België de biologische vader is van Delphine Boël, word ik verscheurd tussen verdriet en onmacht. Ik kan het gewoon niet meer loslaten. Ik ben er namelijk heilig van overtuigd dat onze vroegere huisvriend mijn biologische vader is.

Op de basisschool gingen er al geruchten rond dat mijn vader niet mijn biologische vader zou zijn. Deze geruchten werden voor mij alleen maar bevestigd toen ik mijn moeder, tot tweemaal toe, naakt met die bewuste huisvriend in bed zag liggen. Als 11-jarig meisje krijg je dat niet meer van je netvlies.

Alcoholist

Toen ik het mijn moeder op een dag vroeg, werd ik allesbehalve gerustgesteld: „Spreek hier nooit meer over, zeker niet met je vader!” Ik kon het gevoel dat ik gelijk had vervolgens helemaal niet meer loslaten. Onze huisvriend nam mij altijd mee uiteten en shoppen en hij behandelde mij als een prinsesje. Wij hadden een bijzondere band, maar toen mijn moeder overleed - op mijn 13de - werd het contact een stuk minder.

Ik bleef alleen achter met mijn vader. Hij was een goede man, maar ook zwaar alcoholist. Ik zorgde meer voor hem dan hij voor mij en ik moest op jonge leeftijd al de last van het huishouden dragen. Hij heeft voor mij nooit als een vader gevoeld en ik ben ervan overtuigd dat hij mij ook nooit als zijn dochter heeft gezien.

Dochter

Nadat mijn moeder was overleden heb ik de huisvriend meerdere keren gevraagd of hij álsjeblieft een DNA-test wilde doen. „Wat zullen mijn kinderen wel niet denken als ik je vader blijk te zijn?”, zei hij toen. Ik heb het hierna een aantal jaren kunnen loslaten, maar sinds het nieuws van koning Albert II en Delphine, is het weer bij me gaan knagen. Waarom lukt het haar wel en mij niet? Frustrerend is dat - behalve mijn moeder - ook mijn vader (?) en de huisvriend inmiddels zijn overleden. De enige die mij nog kan helpen, is de dochter van de huisvriend.

Afgelopen zomer heb ik na veel wikken en wegen de stoute schoenen aangetrokken. Ik weet niet waar ik opeens de moed vandaan haalde, maar ik heb gewoon bij haar aangebeld. Helaas wil ze niet meewerken. Haar familie heeft een groot, succesvol bedrijf en zij zijn bang dat ik het voor het geld doe. Ik heb meerdere malen duidelijk proberen te maken dat het mij daar absoluut niet om gaat. Desondanks wil ze mij - vooralsnog - niet helpen.

Moeder

Inmiddels ben ik ten einde raad. Het knaagt aan me en er gaat geen dag voorbij dat ik er niet aan denk. Ik heb mijn moeder nooit gehaat, maar de laatste jaren doe ik dat wel. Ik weet niet wie ik ben en ik moet daar de rest van mijn leven mee omgaan.

En dat neem ik haar kwalijk. Een DNA-test zou voor mij een belangrijke stap zijn. Ik zou mijn werkelijke identiteit kunnen vaststellen en met die uitslag eindelijk rust krijgen. Het gaat mij niet om het geld of de aandacht. Ik wil gewoon eindelijk weten wie ik ben. Is dat nou teveel gevraagd?

