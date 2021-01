’Vroeg beginnen met smeren heeft me rimpels bespaard’

Voel jij je leeftijd?

„Nee eigenlijk niet, ik heb een goede gezondheid en niets te klagen.”

Heb jij een beautygeheim?

„Anti-age gezichtsmaskers gebruiken. Ook vind ik het heerlijk om af en toe naar een massagesalon te gaan voor een bindweefselmassage. Ik heb een eigen schoonheidssalon aan huis, dus persoonlijke verzorging is voor mij belangrijk. Inmiddels zit ik dertig jaar in het vak. Dat ik vroeg ben begonnen met het smeren van gezichtscrèmes in combinatie met een gezonde levensstijl, zorgt er nu voor dat ik weinig rimpels heb. Althans, dat denk ik.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, altijd jonger. Meestal eind 40, begin 50.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn halflange, golfende haar. Ik heb een dikke bos haren, waar ik zo nu en dan wat highlights in laat zetten. Als ik de tijd neem om mijn haar goed te verzorgen - wassen, haarmasker, föhnen en stylen - kan het zo een week in model blijven zitten. Mijn haar wordt niet snel vet, ideaal!”

Waarmee ben je minder blij?

„Met mijn lengte. Ik ben 1.64 meter en dus niet heel lang. Het gebeurt nog weleens dat ik een trapje nodig heb om ergens bij te komen. Gelukkig zijn er hakken!”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn zuivere huid. Gelukkig maar, want dat is mijn visitekaartje voor mijn werk.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja, ik vind van wel. Het leukste vind ik dat ik veel plezier heb in mijn werk. Pre-coronatijd ging ik ook op werkvakantie. Ik vloog naar Bali, Taiwan en Tokio om massagetechnieken te leren. Jammer dat dit nu niet meer doorgaat. Sterker nog: mijn salon is noodgedwongen gesloten door de coronamaatregelen.

Op dit moment volg ik online trainingen en werk ik twaalf uur per week bij de Bijenkorf. Ook daar ligt het werk in de winkel stil, maar gelukkig kan ik mezelf achter de schermen nuttig maken. Eens in de twee weken pas ik op mijn kleindochter, dat vind ik misschien nog wel het leukste!”

Wat houdt je jong?

„Positief zijn en bewegen. Ik doe aan fitness en golfen, maar omdat de sportscholen dicht zijn, golf ik nu vooral. Daarmee ben ik goed in beweging: bij 18 holes loop ik 8,5 kilometer. Ik heb meerdere golfmaatjes, wat het ook nog eens gezellig maakt.”

Heb je een levensles?

„Zet de mensen van wie je houdt altijd op nummer 1. Ik laat mijn kinderen en vrienden regelmatig merken dat ik van ze houd en spreek dit ook uit.”

