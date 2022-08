’Waarom zou ik met één borst minder vrouwelijk zijn?’

Premium Sterren

Olivia Newton-John moest zelfs opnieuw leren lopen

De wereld is nog steeds in shock door het overlijden van de alom geliefde Olivia Newton-John. De ster uit Grease leed bijna haar halve leven aan kanker en was daar heel open over, maar toch wist bijna niemand hoe ernstig zij er op verschillende momenten aan toe was. Zo ontsnapte ze enkele jaren gele...