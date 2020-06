Deel 23: ’Ik sla mijn armen om zijn nek en trek hem naar me toe’

Ik sta samen met Lente langs de lijn van het voetbalveld. Storm speelt een wedstrijd tegen heel grote mannen. Het lijken volwassenen ten opzichte van de jongens van Storms team. Het weer is slecht. Toch wil ik blijven, de wedstrijd is te belangrijk om weg te gaan. Lente denkt daar anders over. Ze begint aan mijn arm te trekken: „Kom nou, mama.” Ik wil haar duidelijk maken dat ik nu niet weg kan, maar ze lijkt me niet te begrijpen.

Niet doen

Opeens verschijnt Bas aan de overkant van het veld. Hij lacht en zwaait. Ik wil terugzwaaien, maar Lente laat niet los: „Mama, alsjeblieft…”. Ik probeer haar weg te schudden, maar ze houdt vast. En terwijl ik me probeer te ontworstelen aan de grip van mijn dochter, komt Sara achter mij vandaan en loopt over het veld naar Bas. Vanuit de andere hoek komt onze buurvrouw. Het nest puppy’s rent met haar mee. Ze steken allemaal dwars het veld over: „Niet doen..” wil ik roepen, maar mijn stem klinkt zwak. Ik wil ze tegenhouden en geef een flinke ruk aan mijn arm om los te komen. Dat werkt. Ik schiet los, maar met zoveel kracht dat ik voorover buitel en op het gras val.

Ik voel het plakkerige gras tegen mijn gezicht. Lente huilt, knielt bij me neer en veegt het haar uit mijn gezicht: „Er is niets ergs met mama,” hoor ik Bas’ stem in de verte. Lente geeft hem antwoord. Ik begrijp niet wat ze zegt. Met alle kracht die ik heb probeer ik me op te richten om ze te verstaan. „Focus,” hou ik mezelf voor. „Focus op je dochter.” Ik richt mijn aandacht op haar en dan hoor ik dat ze huilt.

Lam gezopen

Langzaam richt ik me op uit het plakkerige gras: „Zie je wel,” klinkt Bas. Verward kijk ik om me heen. Ik lig niet op een voetbalveld, maar op mijn eigen keukentafel. En het is ook geen plakkerig gras waar ik in lig, maar mijn eigen kots. „Ze komt alweer bij,” hoor ik Bas zeggen. Hij staat achter me. Naast me knielt Lente. Ik wil haar troosten, langs haar wang strijken en zeggen dat het allemaal goed komt, maar mijn keel is te droog om geluid te kunnen maken. Bas gaat verder: „Kijk ze heeft een hele fles wodka op. Ze is niet ziek, maar straalbezopen.”

„Kun je haar dan naar bed brengen,” vraagt Lente aan haar vader. „Nee, ze heeft zichzelf lam gezopen,” sneert hij. „Ze zoekt het maar uit. Ik ga weer terug naar mijn etentje, Lente. Je hebt me echt voor niets gebeld.” Lente begint te snikken. „Het gaat goed met me, schatje,” zeg ik zwakjes.

Casper

„Helemaal niet,” klinkt opeens de stem van Casper, de broer van Bas. Ook Bas lijkt verrast te zijn door Caspers aanwezigheid. „Wat doe jij hier?” vraagt hij. „Lente belde me. Het duurde zo lang voor je opnam en ze was bang.” Bas werpt hem een woedende blik toe. Ik worstel mezelf overeind. Zure smaak in mijn mond. Bonkend hoofd. Een straaltje braaksel loopt over mijn wang mijn nek in. Ik had me voor Casper leuker voor willen doen. „Gaan jullie maar. Ik red het wel.”

„Nee,” schudt Casper. „Jij redt het niet. Bas, neem jij de kinderen mee, dan blijf ik hier.” Bas wil hem tegenspreken, maar Casper heft zijn hand op en zegt dwingend: „Jij gaat nú voor de kinderen zorgen.” Zonder te antwoorden verdwijnt Bas met de kinderen. Kokend van woede. Dat zie ik aan zijn mond.

Kussen

En dan ben ik alleen met Casper. „Gaat het?” vraagt hij. „Ik denk het wel. Heel lief dat je gekomen bent.” Casper glimlacht: „Lente was erg in paniek en ik was toch in de buurt.”

„Fijn. Maar je kunt nu wel gaan hoor. Ik red me wel.” Ik schaam me dood om alles wat ik heb gedaan. Vooral ten opzichte van mijn dochter. Haar gesnik raakte me recht in het hart. „Ik red me wel,” herhaal ik zwakjes. Casper schudt zijn hoofd: „Ga jij je lekker douchen en naar bed, dan ruim ik hier op en zet thee.”

Eigenlijk ben ik blij dat ik nu niet alleen hoef te zijn, want het duizelt me. Een beetje aanspraak om mijn gedachtes te ordenen is wel fijn. Vooral van Casper. Gedwee laat ik mezelf naar de badkamer dirigeren. Onder de hete straal kom ik weer bij. Casper wacht in de slaapkamer op me. Hij heeft de kaarsjes aangedaan en er staat een kop thee naast mijn bed. Uitnodigend slaat hij het dekbed terug. Ik glij erin. Hij buigt voorover om het dekbed vast te stoppen. Wat ruikt hij lekker. „Nog een kussen?” vraagt hij. Ik glimlach. „Ja, graag: kussen...” Ik sla mijn armen om zijn nek en trek hem naar me toe.

