Hélène (56): ’Buikdansen houdt mij jong’

Voel je je zo jong/oud als dat je bent?

„Nee, juist een stuk jonger. Ik voel me eerder veertig dan dik in de vijftig. Ik heb geen kinderen, waardoor ik meer energie overhoud voor andere dingen. Ook het buikdansen houdt mij jong. Rond mijn veertigste ben ik ermee begonnen, nadat ik een inspirerende advertentie in de krant zag. Het is een sensuele dans die vanuit je baarmoeder en bekken komt. Het heeft mij ontzettend veel zelfvertrouwen gegeven. Het is inmiddels mijn passie en ik zou niet meer zonder kunnen!”

Heb je een beautygeheim?

„Elke ochtend je gezicht stomen. Bij mij is het een gewoonte geworden en het lijkt te helpen. Om mijn gezicht schoon te maken, gebruik ik gewoon kokosolie. Ik moet bekennen dat ik mijn gladde huidje niet alleen daaraan te danken heb. Ik gebruik ook fillers en botox. Volgende week laat ik mijn lippen weer bijvullen. Ik doe daar overigens helemaal niet geheimzinnig over. Iedereen mag het weten. Ik ga al ruim tien jaar naar de cosmetisch arts. Af en toe mogen we de natuur best een handje helpen, toch?”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Eigenlijk word ik nooit 56 jaar geschat. Ik heb maatje 34, dus daardoor lijk je automatisch een stuk jonger. Door mijn jeugdige uiterlijk heb ik vaak jongere mannen achter mij aan. Toch wil ik daar niks van weten. Eerlijk gezegd ben ik een beetje klaar met mannen. Ik vermaak me prima in m’n eentje!”

Wat vind jij het mooiste aan jezelf?

„Ik straal plezier uit, dus ik ben vooral trots op mijn uitstraling. Ook ben ik blij dat ik nog lekker slank ben. Het scheelt dat ik daardoor minder hoef mee te sjouwen. Wanneer ik onbewust afval, kan ik dat af en toe wel vervelend vinden. Nu ik wat ouder word, rekt mijn huid minder goed mee. Met ouder worden heb ik sowieso moeite. Ik kan me er onderbewust best druk om maken. Ik zou willen dat ik het wat meer los kon laten, maar dat blijft lastig.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn haar. Het is heel dun, waardoor ik er veel tijd aan kwijt ben. Ik heb corona gehad en daardoor is een groot deel van mijn haar uitgevallen. Ik had al niet zoveel haar, dus ik was bang dat er niets van overbleef. Gelukkig is dat meegevallen, maar als ik optreed zorg ik wel dat ik altijd extensions in heb.”

Wat houdt je jong?

„Het buikdansen, het is een dans die echt iets met je lichaam doet. Sowieso is het goed om veel in beweging te zijn, maar hier krijg je ook een heel mooi zandloperfiguur van. Als ik niet zou buikdansen, zou ik veel meer uitzakken.”

Heb je een levensles?

„Blijf in jezelf geloven en conformeer jezelf niet naar anderen. Je bent goed zoals je bent. Natuurlijk denk ik vaak genoeg: zag ik er maar zo uit als Shakira, maar ik probeer aan deze gedachtes niet te veel toe te geven.”

