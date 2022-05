Anna (58): ’Als moeder van een verslaafd kind heb je het ook zwaar’

Depressie

„John begon met experimenteren toen hij 14 was: eerst met drank, later met drugs. Van alleen in het weekend, naar elke dag. Hij worstelde enorm met zijn geaardheid en wilde zijn gevoel verdoven. Nadat zijn beste vriend voor de trein sprong, zakte hij verder weg in een depressie. Hij wilde niet meer leven en dreigde met zelfmoord als ik zijn geheim zou doorvertellen. Afschuwelijk! Bij elk telefoontje dachten we dat het de politie was.

Verslaafd

Ik dacht altijd: John raakt op een dag nog verslaafd, maar had niet door dat hij dat allang was. Ik wist dat hij iets gebruikte, maar hij kon heel goed verbergen wat of hoeveel dat dan was. Hij kon ontzettend goed liegen en zijn drugstesten waren negatief… wist ik veel dat hij andermans urine gebruikte! Misschien naïef, maar ik wilde hem zo graag geloven.

Moeder

John veranderde met de jaren in iemand die ik niet meer herkende als mijn zoon. Hij stal geld, loog over alles en stond ’s nachts schreeuwend voor de deur. Het hele gezin – ik heb ook nog een dochter – ging eraan onderdoor.

Met pijn in mijn hart besloot ik dat hij niet meer welkom was. Tenzij hij hulp zou zoeken. Dat deed ik zelf ook, want als moeder-van heb je net zo goed begeleiding nodig. Er wordt altijd naar de verslaafde gekeken, maar als moeder heb je het ook zwaar. Vrienden begrijpen dat niet écht, lotgenoten wel.

Wegkijken

De vrouwen van Moedige Moeders hebben me door en door gesteund. Door er eindelijk over te praten viel die zware last van mijn schouders. Dagelijks zet ik me nu in voor de stichting. Ik bel met moeders uit heel Nederland, want drugsmisbruik is echt niet alleen een Volendams probleem. Ik wil ze steunen én hun ogen openen voor de leugens en trucjes. Erover praten is de enige oplossing, met wegkijken is niemand geholpen. Het is een illusie dat niemand anders het weet.

Traject

Het hele dorp wist het al van John, als moeder hoorde ik het als laatste. Ik vind het pijnlijk dat niemand me durfde aan te spreken. Het contact met John is gelukkig hersteld. Hij volgt een intensief tweejarig traject bij Stichting De Stam in Den Haag en is al ruim een jaar clean. Het gaat goed met hem. De angst voor een terugval blijft, maar eindelijk kan ik vrij ademhalen.”

