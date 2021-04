’Mijn man slaat me; ik voel de dreiging’

Lieve Sabine, sinds twee jaar heb ik een relatie, maar ik weet de laatste tijd niet meer wat ik moet doen. Mijn vriend is vorig jaar juni zijn baan verloren en loopt sindsdien met zijn ziel onder zijn arm. Zelf werk ik in een benzinestation, dus mijn baan kwam door corona niet onder druk te staan. Ik woon met mijn 8-jarige dochter in een leuk huisje en mijn vriend slaapt gemiddeld vier dagen per week bij ons. Hij krijgt nu een uitkering en is hard op zoek naar een nieuwe uitdaging. Maar daar heeft hij enorme stress van en dat ging een paar weken terug helemaal mis. We kregen woorden over iets stoms als de boodschappen en wie wat moest betalen, en hij werd op een gegeven moment zo kwaad dat hij me een klap gaf. Nog nooit had hij dat eerder gedaan en hij had ook enorme spijt. Maar ondertussen was het wel gebeurd, en het erge is dat mijn dochter er getuige van was.

Ik heb hem die avond de deur uitgezet en gezegd dat hij in zijn eigen huis af moest koelen. Maar de volgende dag stond hij met bloemen op de stoep en hebben we het weer bijgelegd. Ik geloofde in zijn belofte om het nooit meer te doen, maar helaas is het al een tweede keer gebeurd. En toen ik laatst bij hem thuis was, zag ik allemaal gaten in de deur. Had hij zich daar weer kwaad gemaakt. En ik voel de dreiging. Ik voel me niet meer honderd procent op mijn gemak bij hem en weet niet goed wat ik nou moet doen.

Sabine: „We hadden je vraag een paar weken geleden al op onze VROUW facebook pagina gezet en onze lezeressen waren het eigenlijk allemaal met elkaar eens. Wegwezen was vrijwel unaniem het advies dat gegeven werd. En ook ik neig daarnaar. Hij kan dan wel stress hebben doordat hij geen werk heeft, maar jou slaan? Of de deur in elkaar beuken? Ik trek daar toch echt een grens, maar jij moet dat natuurlijk zelf beslissen. Afgelopen zomer plaatsten we op vrouw.nl het aangrijpende verhaal van Esther. Als je haar verhaal leest, dan zie je waar het toe kan leiden. Ik kan gevoelsmatig bijna niet anders dan je adviseren om de relatie te beëindigen of meteen met hem samen hulp te zoeken. Je wil dit natuurlijk ook niet voor je dochter. Misschien is het verstandiger om professionele hulp in te schakelen. Het kan geen kwaad om eens te bellen met iemand van Veilig Thuis, Tegen Haar Wil of Fier. Zij kunnen je echt adviseren en helpen. Heel veel succes!

