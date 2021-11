Deel 7: ’Toen ik vertelde dat ik een kind had, vroeg hij direct de rekening’

Dacht je dat daten an sich al lastig is, probeer het eens met een kind. En dan heb ik het natuurlijk over daten als moeder. Het overgrote deel van de mannen krijgt het namelijk Spaans benauwd als je vertelt dat je een kind hebt. Er gaan blijkbaar allerlei alarmbellen af en ze hebben geen flauw idee hoe ze ermee om moeten gaan. Het zijn namelijk zelf nog grote baby’s. Toch staan niet alle mannen er hetzelfde in. Na heel wat jaartjes in de datingscene rond te hebben gehuppeld, kan ik de mannen inmiddels zelfs indelen in vier verschillende categorieën. Helaas blijft het kiezen tussen vier kwaden. Daar komen ze.

1. Waar is hier de nooduitgang?

Dit exemplaar weet niet hoe gauw hij weg moet komen. Zo was ik een tijdje aan het appen met een Amsterdamse dj die ik had leren kennen via Tinder. Hij was wild enthousiast, kon niet wachten om me te zien. Op het moment dat ik mijn dochtertje noemde, werd ik echter acuut geblokkeerd. Of de keer dat ik uit was met een spontane singer/songwriter. We hadden een hele gezellige avond, hij had me zelfs al gezoend. Toen ik liet vallen dat ik moeder was, vroeg hij spontaan om de rekening. Het schijnt dat hij nog steeds in shock-toestand verkeert…

2. Leuk om een keer te proberen

Dit type is verre van oprecht geïnteresseerd, maar wel enigszins geïntrigeerd door het feit dat je moeder bent. In zijn ogen ben ik niet gemaakt van relatiemateriaal, maar hij is wel benieuwd hoe het zou zijn om een keer seks te hebben met een ’moeder’. Deze mannen willen simpelweg het boksje ’milf’ een keer af kunnen vinken. Zelfs of misschien juíst de broekies van wie je het niet verwacht. Zo bekende een Happn-match me ooit dat hij me ’sowieso niet serieus meer nam’ toen hij ontdekte dat ik een kind had. Want ’wat doe je in vredesnaam op een dating app?’ Maar dat hij me ’wel een keer alle hoeken van de slaapkamer wil laten zien’. Dat laatste is gelukkig nooit gebeurd.

3. Alleen de lusten

Het derde type doet alsof hij het helemaal niet erg vindt. ’Oh je bent moeder?’ is in zijn wereld zoiets als ’Oh je hebt een hamster? Prima toch.’ Het overgrote deel van de mannen valt in deze categorie. Althans, het overgrote deel van de mannen dat ik gedatet heb. Ze beseffen niet helemaal de impact van een kind en hebben nog niks begrepen van het leven. Als je hen vraagt hoe ze ertegenover staan, zeggen ze doorgaans iets als ’we kijken wel hoe het loopt’ of ’go with the flow’. Vervolgens willen ze je alleen zien op de dagen dat je kindloos bent en werk jij je als moeder drie slagen in de rondte om tijd vrij te maken, oppas te regelen, er fantastisch uit te zien en lichamelijk een topattractie te zijn. Ik heb het een jaar met een dergelijk figuur geprobeerd tot ik er opgebrand een punt achter zette. Índerdaad: go with the flow…Toedeloe.

4. De familieman

Tot slot is er nog de man die het juist wél helemaal begrijpt. Hij weet dat je als package deal komt en ziet je kind juist als leuke extra. In deze categorie heb ik tot nu toe twee mannen gedatet. Ze vonden mijn dochter al even geweldig als ze mijzelf vonden, planden de leukste uitjes voor ons drieën en namen helemaal een gezellige doch verantwoordelijke rol op zich. Grote nadeel: ik voelde er niks bij. Geen vuurwerk, nog geen vónkje. En dan kun je wel beste maatjes zijn met mijn dochter, aan het einde van de dag (wellicht eerder) lig je met mij in bed. Wederom niet het perfecte plaatje.

En zo slingert deze moederaap voorlopig nog even solo, maar met haar kleintje door de dating-jungle tot er zich iemand uit de vijfde (winnende!) categorie aandient.