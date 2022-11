Premium Het beste van De Telegraaf

Uit de krant ’Ik vind het juist fijn dat het weer wat donkerder wordt’

Door Anouk Groot Wassink Kopieer naar clipboard

Vrouwen Herfst en Winterdip in het Vondelpark van Amsterdam. Ⓒ Michel van Bergen

Hoewel de dagen tot nu toe nog steeds mild zijn en velen enorm genieten van de gekleurde bladerenpracht, zal het het niet lang meer duren voordat de gure kant van de herfst haar intrede doet: slaperig in het donker naar het werk met drie lagen kleding aan. En aan het eind van de dag weer in het donker huiswaarts. We vroegen vrouwen in het park: heb jij last van een herfstdip?