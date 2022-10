Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy YOUNG Mariëlle (33) doet zichzelf botox cadeau: ’Ik help Moeder Natuur een handje’

Door Mariëlle Vermeer Kopieer naar clipboard

„Ik ben niet tegen ouder worden. Zoals collega Sabine altijd zegt: „Het alternatief -doodgaan- is erger.” Maar waarom dat met een hoeveelheid rimpels moet?” Ⓒ Getty Images

Steeds meer jonge vrouwen halen een prikje om rimpels voor te zijn. Ook online coördinator Mariëlle Vermeer (33) doet het, al vraagt ze zich wel af waar het ophoudt. En of het eigenlijk wel een gezonde trend is. In de nieuwste VROUW Glossy YOUNG doet ze haar verhaal.