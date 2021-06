Sabine (36) vertrok naar Colombia: ’Ik heb niet de ambitie om terug te gaan naar Nederland’

Onrustig

„Mijn omgeving vond het maar niets. Verhuizen voor de liefde naar Colombia. Dat leek vooral mijn ouders gevaarlijk. En het is nu ook onrustig met alle demonstraties tegen de regering. Gelukkig verlopen die bij ons tot nu toe vredig. Ik ben en voel me veilig.”

„Met mijn eerste Colombiaanse liefde liep het na vijf jaar stuk. Veel mensen verwachtten toen dat ik weer naar Nederland terug zou gaan, maar dat kwam niet in me op. Colombia was mijn thuis geworden, ook zonder partner. Als blogcoach en webdesigner kan ik overal werken en hier zijn de mensen lief, het eten is lekker en het klimaat heerlijk. Het huis waarin ik met mijn ex woonde, een ruimte boven een paardenstal op het platteland, was te duur om in mijn eentje te kunnen betalen. Maar ik leef nog steeds in hetzelfde dorp. Na een tijdje kwam ik mijn huidige vriend Alex tegen – ook een Colombiaan. Hij geeft (online) Spaanse les. Samen met hem woon ik nu in een appartement aan een parkje, met uitzicht op een 3100 meter hoge berg.”

Pandemie

„Stroopwafels, ontbijtkoek, hagelslag en kaas kunnen me gestolen worden. Maar dat ik het kind van mijn broertje – hij is nu al bijna een jaar! – nog niet heb kunnen zien, vind ik heel jammer. Vóór corona zag ik mijn familie tweemaal per jaar: ik ging een keer naar Nederland, zij een keer naar Colombia. Maar dat gaat nu helaas niet. Gelukkig merk ik hier weinig van de pandemie. Ik woon in een klein dorpje en lockdowns zijn hier niet voor het hele land, maar alleen voor een regio. Ze duren ook nooit zo lang.”

„Zeg nooit nooit, maar ik heb niet de ambitie om terug te gaan naar Nederland. Er is hier nog genoeg te zien en te doen. Ik woon in de bergen, maar pak ik een binnenlandse vlucht, dan sta ik op een prachtig zandstrand of in de woestijn. Colombia is de hele wereld in één land.”

