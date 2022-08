’Gratis maandverband en tampons? Doe liever iets aan armoede!’

31 miljoen euro

„Onderwijsinstellingen en lokale overheden moeten menstruatieproducten gratis aan gaan bieden in Schotland. Period Product Act moet een einde maken aan menstruatiearmoede – de wet werd in 2020 aangenomen en vroeg om een investering van 31 miljoen euro. Het zal niemand verbazen dat het de gemoederen op Twitter weer lekker bezighield.

Gratis toiletpapier

Het waren – uiteraard – vooral weer de mannen die er iets van vonden. Als vrouwen gratis tampons krijgen, willen zíj gratis toiletpapier. Er werd her en der wat geklaagd over het begrip ’gratis’, want gratis bestaat niet, dan betalen er dus allemaal mensen aan mee. Bijvoorbeeld: „Als het gratis voor iedereen zou zijn, dan zou dus in theorie een mannelijke stratenmaker moeten betalen voor de inlegkruisjes van een vrouwelijke advocate.”

Armoede

Een deel van de waanzin van deze mannen kunnen we misschien wegschrijven aan de warmte, we lagen er de afgelopen dagen immers allemaal wat gesmolten bij – zoiets doet je brein geen goed natuurlijk. Maar ik sta wel aan de kant dat we gratis verstrekking van maandverband of tampons helemaal niet bij wet moeten vastleggen. Zo kun je bezig blijven en je gaat voorbij aan het werkelijke probleem: armoede.

Rijkste landen

Dat 9% van de jonge vrouwen soms te weinig geld heeft voor menstruatieartikelen; daar zou ik me als welvarend land de ogen om uit de kop schamen. Dat we hier een begrip als ’werkende armen’ hebben. Dat in Nederland mensen een fulltimebaan (of meer) hebben, maar niet rond kunnen komen. Dat het hier storm loopt bij de voedselbanken. Dat er mensen vannacht geen oog hebben dichtgedaan door geldzorgen. Maar dat we wel tot de rijkste landen ter wereld behoren.

Echte probleem

Daar zit het echte probleem. Vrouwen die geen tampons kunnen betalen, kunnen zich namelijk ook geen nieuwe winterjas permitteren. Die kunnen in dit land, waar de boodschappen schofterig duur aan het worden zijn, ook geen verse groenten en fruit kopen. Die kunnen deze winter maar beter drie truien over elkaar aantrekken en hopen dat de energienota meevalt. En laten we het over autorijden al maar helemaal niet hebben.

Eerlijk inkomen

Ik denk dat vrouwen helemaal geen gratis tampons willen, ze willen een eerlijk inkomen, net als zoveel Nederlanders. Ze willen normale prijzen in supermarkten, een betaalbare woning en een overheid die je niet in de steek laat als je het om wat voor reden dan ook niet redt.

Buikpijn

Deze discussie gaat er wat mij betreft niet over dat wij maandelijks ongemak hebben en mannen niet en dat we daarmee al met 1-0 achterstaan. Dit gaat erover dat er ruim 900.000 mensen in armoede leven, mannen én vrouwen. Dit gaat erover dat 1,2 miljoen huishoudens (15% van het totaal) serieus in de problemen komen door de huidige energieprijzen. Dit gaat erover dat mensen het nieuws maar niet meer lezen, omdat ze er buikpijn van krijgen.

Inlegkruisjes

Voor 16 tampons ben je al snel ruim drieënhalve euro kwijt. Een absurd bedrag, als je er goed over nadenkt. Halveer die prijzen, maak ze minimaal desnoods. Laat vrouwen de waardigheid behouden dat ze het zelf kunnen kopen, allemaal. Focus op een substantiële verbetering van de koopkracht voor de laagste inkomens in de breedste zin, dan komt het met die inlegkruisjes ook wel goed."

