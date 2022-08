Praat Mee

Moet menstruatieverlof ook in Nederland worden ingevoerd?

Zit jij tijdens je menstruatie met flinke buikkrampen of een misselijk gevoel op kantoor? In Spanje mogen werknemers met erge klachten voortaan tot vijf dagen menstruatieverlof opnemen per maand. Het is daarmee het eerste land in Europa dat dit idee uitvoert.