Charlene’s dochter heeft downsyndroom: ’Gelijkwaardigheid is het belangrijkste’

„We waren op reis in Portugal toen we erachter kwamen dat ik zwanger was van Jaya-Rose. De zwangerschap verliep soepel en het voelde goed, daarom kozen we ervoor om geen NIPT-test te doen. De bevalling verliep daarentegen heel zwaar. Terwijl ik aan de morfine lag, werd mij verteld: ’Niet schrikken, maar er is een kleine kans dat jullie baby het syndroom van Down heeft’. Ik kon het niet geloven en ook Niels was in shock. We voelden ons beiden schuldig tegenover elkaar, terwijl natuurlijk niemand schuld heeft. Vanaf dat moment beseften we pas echt dat het leven niet maakbaar is.

Extra zorg

„De eerste drie maanden waren pittig voor ons. Er was veel onzekerheid en we werden overspoeld met onderzoeken. Niels werkt fulltime, daarom ga ik vaak met Jaya-Rose naar afspraken, zoals in het begin naar het consultatiebureau en de logopedist. Eerder gingen we ook naar fysiotherapie, maar het gaat inmiddels zo goed met Jaya-Rose dat dat niet meer nodig is. Niels ontfermt zich over alles wat zich achter de schermen afspeelt, zoals administratieve zaken. We proberen alles echt zo veel mogelijk samen te doen. Doordat Jaya-Rose het syndroom van Down heeft, hebben we nou eenmaal meer zorg. Toch zijn we hierdoor ook extra trots op haar en elke stap in haar ontwikkeling. We zijn veel bewuster van de kleine dingen in het leven en we staan veel meer in het hier en nu.”

Huishouden

„Nu we een dochter met het syndroom van Down hebben, vinden we gelijkheid nog belangrijker. Ze heeft een extra chromosoom, maar dat betekent niet dat ze meer of minder is dan een ander. Voor ons is iedereen gelijk, daarom vind ik een gelijkwaardige verdeling in het huishouden ook echt belangrijk. Alle huishoudelijke klusjes doen we zoveel mogelijk samen. De keuken is Niels’ gebied. Hij vindt het leuk om te koken en is daar ook goed in, dus met het eten bemoei ik mij niet. De boodschappen doet hij daarom ook vaak.

De kleine huishoudelijke taken doen we tussendoor. Zo draaien we de was doordeweeks. Ik ben vaker thuis dan Niels, dus ik pak iets vaker de stofzuiger en ruim dagelijks de woonkamer op. De grote schoonmaak doen we meestal in het weekend. Tijdens mijn menstruatie heb ik meestal een opruimbui. Het liefst gooi ik dan de helft van onze bezittingen de deur uit. Niels noemt mij daardoor eerder een vernietiger dan een schoonmaker. Maar zo blijft het wel opgeruimd, haha.”

Oppas

„Tegenwoordig past mijn moeder één keer in de week op. Niels en ik zijn namelijk net ons eigen bedrijf begonnen en hierdoor gaan we weer meer aan het werk. We bieden holistische coaching aan, geven massages, organiseren mini-retreats en praatcirkels. We merkten persoonlijk dat het fijn is om met mensen te praten die hetzelfde hebben meegemaakt. Daarom organiseren we ook praatcirkels voor mensen met een kind met downsyndroom. Het inschakelen van oppas was voor ons een grote stap. Je bent toch waakzamer als je kind een syndroom heeft. Gelukkig heeft ze verder geen grote medische problemen en ontwikkelt ze zich net zo goed als andere baby’s. Ze is wel hypermobiel, daarom moeten we met het aan- en uitkleden extra voorzichtig zijn. Ook heeft ze een gaatje in haar hart. Hier wordt ze op latere leeftijd aan geopereerd.”

Werk

„Niels werkt nog fulltime, daarom zorg ik doordeweeks vaak voor Jaya-Rose. Ik werk zelfstandig als holistisch coach en geef energetische massages. Hierdoor kan ik makkelijk mijn eigen uren inplannen, maar dit maakte het financieel wel moeilijk om in het begin een stapje terug te doen. De werkzaamheden als coach en masseuse heb ik heel rustig opgepakt. Ik voelde me er gewoon nog niet klaar voor om na de bevalling voor een ander te zorgen. Na mijn verlof ging ik wel gelijk één dag in de week als marketeer aan het werk voor een vaste opdrachtgever. Op mijn vaste werkdag is Niels thuis om voor de kleine te zorgen.”

Financiën

„Mijn vriend dekt met zijn fulltimebaan het grootste deel van alle kosten. De huur van het huis betalen we samen. Onze inkomsten komen nu nog op onze eigen rekening, maar straks willen we een gezamenlijke rekening openen om meer overzicht te creëren. Het liefst zouden we natuurlijk allebei een bedrag overhouden aan het einde van de maand zodat we ook voor de toekomst van de kleine kunnen sparen, maar nu is dat nog niet mogelijk. Daarnaast vind ik het belangrijk om onafhankelijk te zijn. In de toekomst hopen we hier iets meer balans in te vinden.”

Tip

„Naast geliefden zijn Niels en ik echt maatjes. ’s Avonds maken we tijd voor elkaar en dan praten we over van alles. Heeft een van ons tijd voor zichzelf nodig? Dan geven we elkaar de ruimte. Sinds de geboorte van Jaya-Rose staan wij alleen maar sterker in onze schoenen. Ze inspireert ons om alles op onze eigen manier te doen en ons niets aan te trekken van de buitenwereld. Op dit moment zijn we nog niet bezig met een tweede kindje. Al lijkt het me wel leuk dat Jaya-Rose opgroeit met broertjes of zusjes. We weten natuurlijk ook niet of het mogelijk is om een tweede kindje te krijgen, dit weet je nooit; we zullen zien wat het leven ons brengt. Bij een volgende zwangerschap zou ik wel een NIPT-test laten doen. Dit is dan vooral voor onze eigen voorbereiding.”

