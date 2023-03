Praat mee: Vrouwen zouden meer moeten werken, gaat een campagne helpen?

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vrouwen per week ongeveer tien uur minder werken dan mannen. Daarom is de overheid een campagne gestart om meer vrouwen aan het werk te krijgen. De campagne is vooral nodig om de personeelstekorten op te lossen in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang, vertelt Janneke Plantenga, hoogleraar Economie aan de Utrecht University School of Economics aan BNR. In deze sectoren werken vooral vrouwen.

VVD-Kamerlid Judith Tielen hielp mee met de opzet van de campagne. Tielen vertelt aan BNR dat vrouwen meer vrijheid kunnen bereiken door meer te werken. „Vrouwen zijn door het deeltijdwerken ook financieel afhankelijk, maar daar zijn ze zich nog lang niet altijd bewust van”, Aldus Tielen.

Het aantal vrouwen dat werkt is in ons land wel gelijk aan het aantal werkende mannen. Het zit hem dus vooral in het aantal uren dat vrouwen per week werken. Daarin lopen ze achter op mannen. Plantenga zegt dat vrouwen ook niet allemaal fulltime hoeven te werken, maar vier uur per week extra werken zal al een hoop schelen.

In sommige sectoren is het niet altijd mogelijk om fulltime te werken, zoals in de zorg. Volgens Tielen is deze campagne ook een oproep naar werkgevers om in gesprek te gaan met vrouwen en meer fulltime contracten aan te bieden. Daarnaast hebben vrouwen niet altijd de mogelijkheid om te werken. Veel zorgtaken komen namelijk nog altijd bij vrouwen te liggen, zoals mantelzorg, de zorg voor ouderen en de zorg voor de kinderen.

Wat denk jij? Gaat een campagne ervoor zorgen dat vrouwen tussen de 30 en 60 meer gaan werken? Of vind jij deze campagne onzin?

Ellen pleit voor gratis kinderopvang.

Renike wilt een betere verdeling van werk tussen mannen en vrouwen.

Dorothee vindt dat we mannen moeten aanspreken op de zorgtaken voor kinderen en ouders.

