Weekhoroscoop 31 - Interessante gespreken zijn te verwachten, Waterman

Ram

Liefde: Het lukt je eindelijk om die ex geliefde los te laten. Of je nu wel of geen antwoord op je vragen hebt gekregen, wat doet het er eigenlijk nog toe? Je loopt vooruit in plaats van achteruit.

Financiën: Na een kleine dip druppelen er nu weer nieuwe inkomsten binnen. Wees er zuinig op en sta jezelf niet toe het direct weer aan van alles uit te geven.

Werk: Ook al merk je er nog weinig tot niets van, je naam zingt rond in kringen waar je graag een connectie mee zou hebben.

Persoonlijk: Aan de ene kant klaag je over het feit dat iedereen bij je aanklopt voor hulp of advies, aan de andere kant geniet je ervan anderen te kunnen helpen. Het creëren van de juiste balans is de oplossing.

Stier

Liefde: Hoe meer je partner op zijn of haar strepen staat, hoe harder jij je kont tegen de krib gooit. Vooral bepaalde (sociale) verplichtingen of vastgeroeste tradities stuiten je tegen de borst.

Financiën: Je staat er financieel een stuk beter voor dan de afgelopen maanden of zelfs jaren. Dit maakt dat je iets minder zuinig met je geld omspringt dan verstandig is.

Werk: Je hoeft niet per se weg bij het bedrijf waar je momenteel werkt maar als je elders aan de slag zou kunnen zou je dat ook niet erg vinden. Maak deze week een duidelijke keuze en zet alles op alles om te bereiken wat je echt wilt.

Persoonlijk: Breng een bezoek aan een club of sportschool waar je al een poosje niet meer bent geweest, je zou er wel eens een heel interessant iemand kunnen ontmoeten!

Tweelingen

Liefde: Het is nu vooral belangrijk om de toekomst even te laten voor wat die is en de dingen niet te ver vooruit te plannen. Genieten van het heden én elkaar heeft nu de prioriteit, de toekomst loopt toch altijd anders dan je denkt.

Financiën: Er is momenteel sprake van een zeer goede cashflow. Daarnaast krijg je nog extra werk aangeboden ook.

Werk: Je zit in een opwaartse spiraal die voorlopig nog niet stopt. Een contract voor onbepaalde tijd of een ander langdurig samenwerkingsverband is binnen handbereik.

Persoonlijk: De combinatie sport en buitenlucht doet wonderen voor je. Ontspanning door inspanning.

Kreeft

Liefde: Hoewel je wat meer tijd en ruimte voor jezelf nodig hebt vind je het ook fijn om bij je partner te zijn. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten.

Financiën: Zonder jezelf al teveel te ontzeggen lukt het je steeds beter om te sparen. Voor eventueel openstaande rekeningen tref je een goede regeling en koopjesjagen zie je als een leuke sport.

Werk: Een leuke extra opdracht voorziet je van nieuwe energie én extra inkomsten.

Persoonlijk: Het is geen slecht idee om je cirkel wat kleiner te maken. Ga voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Leeuw

Liefde: Er zijn wat uitdagingen op handen maar als de basis van de relatie goed is zullen jullie deze glansrijk doorstaan.

Financiën: Laat je goed informeren voor je een aankoop of investering doet. Wat kun je eraan verdienen, is dit het geld wel waard en is er überhaupt vraag naar?

Werk: Onbedoeld schop je iemand tegen het zere been. Als de persoon in kwestie hier niets van wil of durft te zeggen merk je het vanzelf wel aan diens houding. In dat geval wordt een ‘sorry’ absoluut gewaardeerd.

Persoonlijk: Je bezoekt je vrienden of familie liever individueel dan dat je met zijn allen afspreekt. Quality time vind je nu belangrijk.

Maagd

Liefde: Liefde, romantiek én seks zijn prima met elkaar in evenwicht. Naast het feit dat jullie samen leuke dingen ondernemen hebben jullie het thuis ook ontzettend fijn met elkaar.

Financiën: Als je weet wat je wilt en hier al je aandacht op focust gaan de financiën er de komende tijd alleen maar op vooruit.

Werk: Veel van hetzelfde maar gelukkig houd je van je werk en kost het je niet veel moeite om dingen af en toe op de automatische piloot te doen.

Persoonlijk: Verzorg je huid met de juiste producten. Een beetje extra verwennerij met een fijn masker is ook een goed idee.

Weegschaal

Liefde: Hoewel je waarde hecht aan de zekerheid van een stabiele relatie kun je het gevoel te willen fladderen niet negeren. Is het idee om samen even weg te fladderen?

Financiën: Maak je geen zorgen als bepaalde investeringen nog niets of te weinig hebben opgeleverd. Aan het eind van het jaar zal blijken dat je de juiste beslissing hebt genomen.

Werk: Er is weinig uitdaging te verwachten, de routineklussen vieren hoogtij. Niet getreurd Weegschaal, elk nadeel heeft zijn voordeel, je bent in elk geval lekker snel klaar.

Persoonlijk: Zelfs de mensen die je absoluut prettig gezelschap vindt heb je de afgelopen periode iets te vaak gezien. Om irritaties te voorkomen kun je beter even afstand nemen.

Schorpioen

Liefde: Jij en je partner genieten deze week van een rijk seksleven. Jullie maken er meer tijd voor en komen niet alleen in bed maar ook daarbuiten dichter tot elkaar.

Financiën: Je wilt er alles aan doen om je grootste wens financieel haalbaar te maken. Je kunt het beter even laten rusten, de kans dat je binnenkort een andere grote wens hebt is groot.

Werk: Momenteel trek je je alles te persoonlijk aan heb je de neiging andermans problemen de jouwe te maken. Probeer niet te zwaar aan de dingen te tillen.

Persoonlijk: Blijf uit de buurt van personen die je meer energie kosten dan het je oplevert.

Boogschutter

Liefde: Je bent klaar voor een nieuwe fase in de liefde. Dit kan betekenen dat er orde op zaken moet worden gesteld in de huidige relatie of dat je misschien toch meer je eigen weg wilt gaan.

Financiën: Alleen ga je sneller maar samen kom je verder. Om je inkomen een flinke boost te geven is het aangaan van een samenwerkingsverband zeker geen verkeerde optie.

Werk: En goede communicatie is op dit moment het meest waardevolle middel dat je tot je beschikking hebt om bepaalde zaken tot een goed einde te brengen.

Persoonlijk: Als je nog niet begonnen bent met schrijven is dit hét moment om hier zo snel mogelijk mee te beginnen. Een blog, een boek, een tool of werken aan je zichtbaarheid op je socials: doen!

Steenbok

Liefde: Jij en je geliefde zitten niet helemaal op één lijn of misschien dekt ‘helemaal niet’ beter de lading. Kan gebeuren, jullie hoeven het niet per se altijd met elkaar eens te zijn toch?

Financiën: Financieel ga je er iets op vooruit maar helaas nog niet genoeg om werkelijk te kunnen doen wat je wilt. Als je je doelen iets bijstelt wordt de kans van slagen groter.

Werk: Je voelt je beperkt in je doen en laten maar er is helaas weinig dat je er op dit moment aan kunt veranderen.

Persoonlijk: Meer beweging in de buitenlucht bevordert een betere nachtrust.

Waterman

Liefde: Je zit wat onrustig in je vel en vraagt je af of het gras bij de buren misschien niet toch een beetje groener of elk geval kleurrijker is. Heb je al een relatie, sta jezelf dan vooral toe om even te kijken maar voorkom dat je eraan komt.

Financiën: Het opvijzelen van je kennis leidt tot het vergaren van meer inkomsten.

Werk: Dit is een goed moment om de dingen eens heel anders aan te pakken dan je normaal gesproken zou doen. Vernieuwing is het toverwoord deze week en verandering key!

Persoonlijk: Je voelt je aangetrokken tot mensen die hun eigen plan durven trekken en anders durven zijn dan de meerderheid. Interessante gespreken zijn te verwachten.

Vissen

Liefde: Jij en je partner zijn momenteel drukker met andere dingen dan met elkaar waardoor de kans bestaat dat jullie een beetje langs elkaar heen gaan leven. Is er misschien een roze olifant in de kamer aanwezig waar jullie het toch eens over moeten hebben?

Financiën: Hard werken loont! Je ontvangt een fijne betaling voor werk dat je al eerder hebt gedaan. Als je plannen hebt die betrekking hebben op het inslaan van andere wegen hebben deze absoluut kans van slagen.

Werk: Hoogste tijd om weer even aan de rem te trekken. Niet omdat het kan maar omdat het moet.

Persoonlijk: Grenzen aangeven blijft soms een ding voor je, zo ook deze week. Ja zeggen is fijn maar nee zeggen geeft je momenteel echt meer rust én vrije tijd.